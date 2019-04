(B) Besetzung auf der Mietenwahnsinndemo

Im Rahmen der Demonstration hat es eine Besetzung eines leerstehenden Ladens gegeben. Wir haben jede Menge Fotos für Euch von dem Geschehen gefunden. Die Polizei überschritt nicht nur ihre politischen Kompetenzen, sondern zeigte sich in einer übergriffigen Weise, die nicht alle Menschen der Demo gewohnt sind. Es wäre gut, wenn in einer Nachbereitung diese Sauereien auch an alle beteiligten Gruppen zurückgemeldet werden - damit bei der nächsten Demo alle Menschen die Zugangsstraßen komplett besetzen um Hausbesetzungen abzusichern und der Polizei jegliches Vorwärtskommen verunmöglichen. Wir sind mehr, sind wir uns einig haben die nix mehr zu lachen. Die Polizei sind nur kleine dreckige, niederträchtige Diener ohne Rückrad und Würde für die Reichen, Investoren, Bauwirtschaft und Immobilenschufte. Sie sichern die ungerechte Eigentumsverhältnisse ab und stehen nur im Weg rum. Kein Respekt für die Polizei ist eine Frage der Haltung, die wir zu diskutieren haben. Zero Toleranz für Zwangsräumungen. Verteidigt die Liebigstrasse und alle anderen bedrohten Projekte, Wohnungen, Häuser und Viertel.

Um die 40.000 Menschen zogen durch die Innenstadt. Keinerlei Parteien und komische Organsisatonen waren zugelassen - es war eine sehr große außerparlamentarische Basisorgansierung. Hut ab vor der politischen Leistung diese unterschiedlichen Strömungen zusammen zu bringen.

Bericht von der Besetzung und Fotos:

https://karlapappel.wordpress.com/2019/04/06/uebergriffe-der-polizei-auf...

Gerne Berichte ergänzen