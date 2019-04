[K] massiver Glasbruch bei Immobilienfirma WvM

Wolfgang von Moers, Chef der Kölner Immobilien Firma WvM, ist erneut unter den größten Parteispender*innen für die AfD. Er förderte die AfD 2017 mit einem Betrag von 23.000 €; also nochmal mehr als im Vorjahr. Die in Köln, Düsseldorf und Berlin aktive Immobilienfirma WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH tritt in der Öffentlichkeit sonst eher mit zahlreichen Spenden für soziale und caritative Vereinigungen und Sportvereine in Erscheinung.

Dass Wolfgang von Moers seine geschäftliche Interessen mit der Politik der AfD im Einklang sieht , bestätigte er mit einem Firmenposting, in dem er die Ablehnung einer Mietpreisbremse – wie von der AfD propagiert – vehement unterstützte. WvM Immobilien engagiert sich denn auch weniger im sozialen Wohnungsbau als in der Vermarktung von Luxus- und sehr teuren Eigentumswohnungen. Die Entmietung von preiswerten Altbeständen und Umwandlung in teure luxussanierte Eigentumswohnung ist dabei ein gern geübtes Geschäftsmodell.

Im letzten Jahr kam vor allem ein Projekt von WvM im Kölner Stadtteil Ehrenfeld in die Schlagzeilen. Beim Umbau an einem Großprojekt an der Hansemannstr./Venloerstr. beschädigten die von WvM beauftragten Firmen eins der ältesten Häuser in Ehrenfeld, dass unter Denkmalschutz stand, so schwer, dass mittlerweile eine Abrissgenehmigung für das historische Gebäude erteilt wurde. Eigentümer dieses Gebäudes ist ebenfalls WvM. Nicht das erste Mal, dass WvM solche „Missgeschicke“ passieren. Im Netz findet sich schnell eine Express-Meldung von 2010. Unter der Überschrift „Vermieter-Terror: Plötzlich war die Wand weg“, findet sich ein ähnliches „Missgeschick“ von WvM.

Wolfgang von Moers kommentierte die bloße Veröffentlichung seiner Parteispende für die AfD, mit Begriffen wie „Meinungsfaschismus“ und „Hetze“ - ein bekanntes Muster aus dem rechten Lager. Die öffentliche Debatte um WvM zeigt indes Wirkung: Der Kölner Hockey- und Tennis-Club Blau-Weiss hat sich von seinem Hauptsponsor WvM Immobilien getrennt. Auch die Veranstalter des Kulturfestival „Mülheimer Nacht“, das diesen Samstag stattfindet, beendet die Zusammenarbeit mit WvM. Die Clubmitglieder störten sich an den mehrfachen, fünfstelligen Spenden des WvM Geschäftsführers Wolfgang von Moers an die AfD.

Um die Diskussion auch bei anderen WvM-Spendenbegünstigten anzuregen, hier eine unvollständige Liste der von WvM unterstützen Vereine und Projekte:

Kölner Haie

Cologne Crocodiles

HSG Refrath-Hand

FC Viktoria Köln 1904 e.V.

KHTC Blau-WeißRheinFlanke Berlin

Diakonie Michaelshoven

Kölner Kinderschutzbund

HafenAkademie Köln Mülheim e.V.

Miteinander Füreinander Festival in Mülheim

Festausschuss Ehrenfelder Karneval EV

Loss mer schwade

Prinzengarde Rot- Weiß Hürth 1947 e. V.

kinderherzen

Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Köln

Freie Volksbühne Köln e.V.

Lost Sisters Karnevalsgesellschaft e.V.

OHA e.V. – Ortho Hilfe Afrika

Stiftung mutige Kinder

Födervereine Humboldt-Gymnasium KölnSC West Köln Jugendabteilung

Aidshilfe Köln

Run of Colours

In diesem Sinne sehen wir das entglaste Bürogebäude (in dem sich neben der WvM auch noch weitere Firmen befinden) nicht als Kollateralschaden, sondern als Beitrag zur Wirkungsverstärkung. WvM darf sein "Engagement" auf dem Wohnungsmarkt und für die AfD gerne gegenüber den Mitnutzer*innen des Bürokomplexes erklären.

Mit unserem antifaschistischen "Kommentar" zur Wohnungspolitik in Köln grüßen wir explizit die beiden dieses Wochenende in Köln anstehenden Veranstaltungen: die Großdemo gegen den Mietenwahnsinn am Samstag (16 Uhr Heumarkt) und das am Sonntag durchzusetzende Köln Kalk Verbot für die AfD !