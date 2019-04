Solidarität aus Darmstadt mit der Ida-Ehre-Schule

Wir sind Schüler*innen aus Darmstadt. Wir zeigen uns solidarisch mit den Schüler*innen der Ida-Ehre-Schule in Hamburg.

An der Ida-Ehre-Schule wurden im Rahmen eines Unterrichtsprojekts antifaschistische Sticker in die Pausenhalle gehängt, unter anderem auch welche unserer Freund*innen der Gruppe Antifa Altona Ost. Das nutzten die AFD und weitere rechtsradikale Akteure dazu, um über die Denunzationsplattform der AFD gegen antifaschistische Bildungsarbeit "Neutrale Schulen" gegen Schüler*innen und Lehrkräfte der Schule zu hetzen. Dieser inszenierte Skandal der Rechten wurde wie so oft von Teilen der Mainstream-Medien (Hamburger Abendblatt) an die Massen gebracht. Nicht lange darauf folgte eine Bombendrohung aus rechtsradikalen Kreisen, sodass die Schule geräumt werden musste. Das zeigt ein weiteres Mal, wie bürgerliche Mitte und radikale Rechte verknüpft sind und sich gegenseitig in die Hände spielen. Drohungen wie diese sind keine leeren Worte, das zeigen die Morde der NSU-Neonazis. Dass Frankfurter Polizisten nun unter dem Namen NSU 2.0 Drohungen an Seda Basay-Yildiz, Anwältin im NSU-Prozess senden, auch im Bezug auf den Nazimörder von Christchurch, alarmiert uns. Staatliche Einrichtungen müssen frei von Nazi-Gedankengut sein.

Wir wissen: Schule ist kein unpolitischer Ort. Schule solte ein Ort des freien, kritischen Denkens und der Jugend sein. Rechte Hetze darf keinen Platz an Schulen oder sonst wo finden. Sei es durch rassistische Lehrkräfte, Veranstaltungen mit AFD-Mitgliedern oder durch die alltägliche Ausgrenzung des Konkurrenz-Systems.

Unsere Solidarität gilt allen antifaschistisch aktiven Schüler*innen, der Ida-Ehre-Schule und der Antifa Altona Ost! Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf uns alle!