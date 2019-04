Athen: Einige Worte zu den Riots am 29. März

In der Nacht des 29. März 2019 sendeten wir Feuer der Solidarität an unsere Genoss*innen in Chile, zum „Tag des/der jungen Kämpfer/in“. Wir versammelten uns, hängten ein Banner an den Haupteingang des Polytechnio, wir stießen mit den Bullen für einige Stunden zusammen, wobei wir sie mit Molotovs und Feuerwerk angriffen; wir zündeten ein Auto an*, und als die Feuerwehr kam, wurde sie auch angegriffen. Wir sind glücklich zu hören, dass zwei Bullen bei Zusammenstößen während der selben Nacht in Santiago angeschossen wurden. Wir werden immer auf der Seite der Delinquenten und Vermummten stehen, die sich die Straßen in Chile und überall nehmen um die Bullen anzugreifen und die Stadt und ihre Werte in Brand zu stecken. Lasst uns jeden Tag zu einem 29. März machen.

*Im Gegensatz zu dem was euch die Medien erzählen, war das Feuer kein Unfall von dummen Kindern. Einige Individuen unter uns, nutzten kleine Brandsätze um den Tank zu entzünden. Wir taten das in Erinnerung unserer Freundin Anna, die letztes Jahr im Kampf gegen das Türkische Militär getötet wurde. Wir gedenken ihr nicht als Märtyrerin oder Heldin, sondern als Freundin; so fehlerhaft sie auch war, brachte uns das Feuer ihres Geistes in diesen Moment.

FROM GREECE TO CHILE

FIRE TO THE PRISON-SOCIETY

some stupid riot kids

P.S.1: Hört auf Hure, Schweine, Fotzen als Beschimpfungen zu verwenden.

P.S.2: Während der Riots am Polytechnio und Umgebung gab es zwei Verhaftungen. Lasst uns gewaltsam auf die Gewalt der staatlichen Unterdrückung antworten.

(Übersetzung aus dem Englischen von https://athens.indymedia.org/post/1596821/ )

Zur gleichen Zeit in der Poblacion La Victoria/Santiago (Ort der Ermordung der Vergara Brüder 1985) brennender Panzer der Carabinero https://www.youtube.com/watch?v=QHmNuYFXgGw