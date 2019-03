(B) VERDRÄNGUNG HAT VIELE GESICHTER - FILM ONLINE / AKTIONSTAGE

*VERDRÄNGUNG HAT VIELE GESICHTER*

Die Demonstration "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn" am 6.4. hat die "Immobilienmesse" in Alt-Treptow zum Ziel. Alt-Treptow? Was ist denn das?

Alt-Treptow ist der Stadtteil Berlins in welchem den Eigentumsneubauten von sogenannten Baugruppen (Bauherrenmodell) eine Pionierfunktion zukam. Wie muß sich das Eine*r vorstellen?

Nachdem in "Baugruppenmessen" organisierte Architekt*innen ihr Klientel zusammen sammelten, haben sie den eher kleinen Stadtteil mit mehr als 10 Baugruppen zu geballert. In Folge dessen wurde der Prozess der Verdrängung durch Aufwertung, steigende Grundstückspreise und steigende Mieten seit 2009 angeheizt.



NUR EINIGE BEISPIELE

Die Baugruppe "Schmollerplatz 1" gab zum Beispiel den Auslöser für die Veränderung des Mietspiegels von einfache Wohnlage in mittlere Wohnlage. Natürlich mit der Folge der steigenden Mieten für Anwohner*innen.

Die Baulücken, die hochpreisige Investoren zunächst ignorierten, wurden trotz massiver Kritik durch Baugruppen bebaut. Und kaum war die damals größte Berliner Baugruppe in der Kiefholzstrasse (Baugruppe BAWAMM siehe Winfried Härtel / Marius Schlieckmann) fertig gestellt, schaltete der erste Besitzer eine Anzeige zur Vermietung seiner Wohnung als Penthouse für 1300 kalt! Die gleiche Baugruppe übrigens, in der auch Katja Kipping, die Vorsitzende einer politisch korrumpierten Linkspartei sich eingekauft hat. Kein Wunder also, wenn diese Partei dem Neubau von Eigentumswohnungen keinen Riegel vorschieben will.

Ein Treppenwitz: Der gleiche Architekt konnte das gegenüberliegende Grundstück nicht mehr kaufen und bebauen - Dank der Baugruppe, die er selber auf einer der Baugruppenmessen ins Leben rief - Die Grundstückspreise waren nun in die Höhe geschnellt.

Apropos Treppenwitz: Sabine H., als ehem. Sprecherin der Baugruppe KarLoh (gegenüber der Wagenburg Lohmühle in Alt-Treptow / Lohmühlenstr siehe auch Architeckt Christian Schöningh) gab am Dienstag den 19.3.2019 in ihrer Eigenschaft als Proffessorin ein Impulsreferat zu dem Thema "Über schwierige Solidaritäten" bei "Unteilbar denken". Das ist höchst amüsant. Wird hier doch auch der Begriff der Solidarität in sein Gegenteil verkehrt. Wer eine etablierte und angepasste Mittelschicht und die linke Bourgeoisie vertritt - aber objektiv Akteur*in und Profiteur*in einer neoliberalen Verdrängungspolitik ist – auf dessen verlogene Solidarität kann getrost geschissen werden.

Denn trotz Ausblendung, trotz gegenteiliger Beteuerungen und Verdrehung von Tatsachen – der Neubau von Eigentumswohnungen sind ein Angriff auf die Armen der Stadt. Die Eigentumsverhältnisse bleiben der Hebel an dem wir ansetzen, wenn unser Kampf gegen Ausgrenzung der Armen und für soziale Gerechtigkeit einen Sinn machen soll.

*In diesem Sinne: Ladet den Film runter. Postet den Link weiter.

Verbreiten wir ihn. Sichern wir den Film. Zeigen wir den Film.

Diskutieren wir ihn. Handeln wir. Damit unser Wissen über geführte

Kämpfe und gesammelte Erfahrungen weitergereicht werden. Denn so

verstehen wir seine Veröffentlichung.*



https://archive.org/details/verdraengung-hat-viele-gesichter-film

Downloadhinweis

1. Rechtsklick -> Speichern unter -> MP4 lädt

2. Normaler Klick -> Video öffnet sich -> rechts unten 3 Punkte

anklicken -> Download

BISHERIGE WEITERE AKTIONEN IN BERLIN:

Auftaktevent zu den Aktionstagen & der Groß-Demo am 6.4.

Mittwoch. 27. März @ 13:00

dbb forum berlin, Friedrichstraße 169

Gemeinsam gestalten wir einen bissig-satirischen Event - in

Konfrontation mit Gedenktafeln für die verstorbenen Opfer des

Mietenwahnsinns agieren prominente Protagonist*innen der

Immobilienbranche und kämpferische Mieter*innen & Demonstrant*innen

gegeneinander. Suchen wir die Verantwortlichen heim - an ihren

Treffpunkten … und halten wir ihnen einen Spiegel vor.

Solilesung & Diskussion in & mit der Großbeerenstr. 17A

Mittwoch. 27. März @ 19:00 - 22:00

Haus Großbeerenstrasse 17a, Großbeerenstraße 17a

2. Demo im Grunewald: Späti Ora 35 soll bleiben!

Donnerstag. 28. März @ 16:00 - 18:00

Roseneck – Hohenzollerndamm Ecke Teplitzer Strasse, Grunewald

Veranstaltung: Artikel 28 der Berliner Landesverfassung „Jeder Mensch

hat das Recht auf angemessenen Wohnraum“ Endlich Umsetzen!

Donnerstag. 28. März @ 19:00

Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Str. 4

Berlin, 10405

Kundgebung: 40,- warm / qm – Nein Danke! Auch Akelius muss enteignet

werden!

Freitag. 29. März @ 15:00 - 18:00

Akelius Zentrale, Erkelenzdamm 11-13

Berlin, 10999

Kundgebung: UnvermietBar

Freitag. 29. März @ 18:00 - 22:00

Unvermietbar, Friedelstrasse 54 12047

Aufstand der Huren >> live und in Farbe <<

Freitag. 29. März @ 18:00 - 20:30

Kultstätte Keller Neukölln, Karl-Marx-Str. 58

Veranstaltung: Immobilienkonzerne enteignen?!

Freitag. 29. März @ 19:00

Frei-Zeit-Haus e.V., Pistoriusstraße 23

Berlin, 13086

Anmerkung: Zurückkaufen ist nicht Enteignen! Enteignen ist es über einen Kampf die Machtfrage stellen, die Besitzenden entmachten, Besitz vergesellschaften und selbstverwalten und nicht in eine staatliche Hand/Verwaltung überführen..

Diskussion: Wie sieht’s aus mit Wohnen als Geflüchtete? // Discussion:

Comment ça se passe, la recherche d‘appartement en tant que réfugié.e?

Freitag. 29. März @ 20:00 - 23:00

Galerie ORi, Friedelstrasse 8 12047

Kundgebung: Das Häuserballet tanzt den Mietenblues

Samstag. 30. März @ 11:00 - 14:00

vor der DM Drogerie, Karl-Marx-Straße 92-98

Berlin-Neukölln, 12043

Erzählcafé: Geschichten der Verdrängung

Samstag. 30. März @ 12:00 - 17:00

Leopoldplatz/ Nazaretzkirchstraße, Leopoldplatz

Berlin, 13347

Antifaschistischer Fahrradkorso an Orte der Zwangsarbeit,

Gentrifizierung und Spekulation in der Tempelhofer Vorstadt

Samstag. 30. März @ 14:00

Fontanepromenade 15, Fontanepromenade 15

Berlin, 10967

Kundgebung „Markthalle 9 für alle!“

Samstag. 30. März @ 15:00

vor der Markthalle, Eisenbahnstraße 43

Berlin-Kreuzberg

Zaster für Zimmer 3 – Feiern gegen Verdrängung

Samstag. 30. März @ 21:00

Supamolly, Jessnerstr. 41

Berlin, 10247

Kundgebung: Stoppt Zwangsräumungen – Wohnen ist Menschenrecht!

Sonntag. 31. März @ 14:00 - 17:00

Französische Botschaft, Wilhelmstraße 69

Berlin, 10117

Spaziergang im Schillerkiez

Sonntag. 31. März @ 15:00 - 18:00

Weise Str. 56 12049

UNSER BLOCK BLEIBT SITZT AUF DER STRAßE!

Sonntag. 31. März @ 15:00

Framstraße, Nansen-, Pflüger- und Pannierstraße

Schilder herstellen für die Mietenwahnsinndemo

Dienstag. 2. April @ 18:00 - 21:00

Offenes Wohnzimmer Moabit, Waldenserstr. 15

Berlin, 10551

Veranstaltung: Befragung künstlerischer temporärer Zwischennutzung

Mittwoch. 3. April @ 16:30 - 21:30

nGbK – neue Gesellschaft für bildende Kunst, Oranienstraße 25

Berlin, 10999

Veranstaltung: Eigenbedarf kennt keine Kündigung

Mittwoch. 3. April @ 19:00

Aquarium, Skalitzer Straße 6

Berlin, 10999

Veranstaltung: Wie wohnen Geflüchtete in Friedrichshain-Kreuzberg?

Information und Diskussion

Donnerstag. 4. April @ 10:00

Aquarium, Skalitzer Straße 6

Berlin, 10999

Basteltag (Mit dem Kunstblock Banner, Kostüme und anderes Material für

die Demo gestalten)

Donnerstag. 4. April @ 15:00 - 19:00

Vierte Welt, Adalbertstrasse 96

Berlin, 10999

Informationveranstaltung – Rechte von Mieter*innen (Mieter*innenberatung

, Inventionsmöglichkeiten und Millieuschutz) – Nachbarschaftshaus

Urbanstraße e.V. & Kiez-Bündnis Solidarische Stadt

Donnerstag. 4. April @ 19:00 - 22:00

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V., Urbanstrasse 21 10961

Schilder und Transpis malen für Mietenwahnsinn-Demo

Freitag. 5. April @ 14:00

Platz vor Edeka, Gegenüber vom Antonplatz, Max-Steinke-Straße

Berlin, 13088

Miethai-(Ab)Grillen im Kosmosviertel

Freitag. 5. April @ 15:00 - 18:00

Forum Kosmosviertel, Ortolfstr. 196

Berlin, Berlin 12524

Vortreffpunkt zur Mietenwahnsinnsdemo

Samstag. 6. April @ 11:00

Leopoldplatz/ Nazaretzkirchstraße, Leopoldplatz

Berlin, 13347

Große Demo: Gemeinsam gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn

Samstag. 6. April @ 12:00 - 17:00

Alexanderplatz

FÜR DIE DEMO GILT: KEINE PARTEIEN!

KlangSubsTanz meets Art & Culture

Samstag. 6. April @ 20:00 - Sonntag. 7. April @ 4:00

Herzbergstraße 53, Herzbergstraße 53 10365

