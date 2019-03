Freiheit und Glück den Inhaftierten und Verfolgten des türkischen Staatsterrors!

Gestern Abend versammelten sich um die 30 Personen für ein Solidaritätsfoto am Dorfplatz im Friedrichshainer Nordkiez. Anlass des Bildes ist der derzeitige Hungerstreik von über 7000 Gefangenen in den türkischen Knästen und der andauernde Hungerstreik von Leyla Güven welche sich seit über 130!Tagen im Hungerstreik befindet. Die Forderung aller Hungerstreikenden ist die Beendigung der Totalisolation Abduallah Öcalans, dem Repräsentanten des kurdischen Volkes und der kurdischen Freiheitsbewegung. Auch wen ein Foto im Vergleich zu dem Kampf den die Gefangenen führen, in dem sie ihren Körper als Waffe einsetzen weder angemessen noch ausreichend ist, ist dieser wenn auch sehr kleine Akt der Solidarität zweifelsfrei besser als sich in den Reihen derer einzufinden deren Ohrenbetäubendes Schweigen jede Form der Menschlichkeit zu ersticken droht.

Brecht das schweigen!

Leyla, dein Kampf lebt in uns! Widerstand heißt leben!

Aktuelle Informationen: Anfdeutsch.com