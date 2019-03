Am 27.03.2019 treffen sich der deutsche Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ und die „Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.v. (ASW)“ unter dem Titel „Extremismus: eine steigende Gefahr für Sicherheit und Reputation von Unternehmen“. Und damit nicht genug: die Kollaboration aus Hölle und Hölle feiert sich am Vorabend in der Bar „Sodom & Gomorrha“ in Berlin-Mitte.

Fuck off Google, Hambi bleibt, Mall of Shame oder Deutsche Wohnen & Co enteignen – politische Kampagnen der letzten Monate und Jahre, die sich namentlich gegen einzelne Großkonzerne und die Folgen ihrer Wirtschaftsweise richten, waren und sind erfolgreich. Sie haben teils enorme mediale Sichtbarkeit erzielt und das Image der Unternehmen stark beschädigt. Wir sagen: noch haben Sie zu wenig Angst – lasst uns Berlin zu einem Sodom und Gomorrha fürs Kapital machen!

Wir kämpfen für die Stadt von Unten, denn die Häuser gehören denen, die drin wohnen. Wir gehen nicht nur freitags für das Klima auf die Straße, bis RWE enteignet ist, und wir stören Rheinmetall-Aktionärs-Versammlungen eben so lange, bis keine deutsche Waffe irgendwo mehr mordet. Von den Abgründen des deutschen Staates und seinen Diensten wissen wir nicht erst seit dem NSU, ihre Überwindung ist unser Auftrag. Wir bekämpfen Google und wir lehren der Deutschen Wohnen das fürchten. Besetzen! Enteignen! Vergesellschaften! Wir sind euer Imageproblem. Wir sind euer Alptraum!

Aufrufe: antifaschistische, linksradilale Gruppen & Ende Gelände Berlin

Coming soon: Mietenwahnsinn-Demo 6.4, man sieht sich!