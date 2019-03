Ein Widerspruch innerhalb von Extinktion Rebellion.

Ein Widerspruch innerhalb Extinktion Rebellion. Übersetzt aus dem englischen. Der orginal Text ist hier zu finden:

Dieser Artikel wurde von meinen eigenen Meinungen und Perspektiven beeinflusst, so dass er zweifellos voreingenommen ist und nicht als einzige oder unfehlbare Informationsquelle betrachtet werden sollte; wie immer ermutige ich dich deine eigene, weitere Forschung zu diesem Thema durchzuführen und dabei eine Vielzahl von Quellen zu nutzen, um deine eigenen Meinungen und Schlussfolgerungen zu entwickeln. Du hast jedoch meine persönlichen Zusicherungen, dass ich mich bewusst bemüht habe, jegliche Täuschung oder Fehlinformation in diesem Artikel zu vermeiden, und du kannst die Quellen, neben anderen Ressourcen, die ich während meiner eigenen Recherche zum Schreiben dieses Artikels verwendet habe, im Abschnitt "Quellen und Ressourcen" finden.

Bevor ich diesen Artikel beginne, möchte ich die Tatsache beschreiben, dass ich "Extinction Rebellion" und ihre Ziele als Bewegung unterstütze, sowie die Individuen und viele der Gruppen die an dieser Bewegung teilnehmen. Ich möchte die Menschen nicht davon abhalten Maßnahmen zu ergreifen um Kapitalisten und Staaten dazu zu drängen, umweltverträgliche nachhaltige Praktiken anstelle ihrer derzeit schädlichen, ausbeuterischen und nachhaltigen Praktiken einzuführen, und ich fordere nicht direkt einen Boykott oder eine Vermeidung der Extinktion Rebellion; die Extinktion Rebellion als Bewegung hat meine volle Unterstützung, aber ich ermutige eine kritische Sicht auf die Extinktion Rebellion als Organisation, aus Gründen die ich in diesem Artikel zu erläutern versuchen werde.

Extinction Rebellion ist eine Bewegung mit Ursprung im Vereinigten Königreich, die ursprünglich durch fünfzehn Personen von "RisingUp!" gegründet wurde, eine Organisation die Aktivismus und Veränderungen in den derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Systemen fördert, mit der Absicht die britischen Regierungen unter Druck zu setzen drei zentrale Forderungen zu erfüllen, um die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels abzumildern, wie sie in einem Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change beschrieben werden:



Die erste Forderung verlangt, dass die Regierung anerkennt, dass der Klimawandel eine Bedrohung für die Menschheit darstellt, mit den Medien zusammenarbeiten muss um die Dringlichkeit für Veränderung zu kommunizieren, die die Auswirkungen des Klimawandels mildern, und alle Politiken einstellen muss, die im Widerspruch zu dieser Anerkennung und ihren Auswirkungen stehen;

Die zweite Forderung verlangt, dass die Regierung "rechtsverbindliche Politiken zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Vereinigten Königreich bis 2025 auf Null", und dabei international tätig zu sein;

Die dritte Forderung zeigt, dass Extinction Rebellion eine kritische Haltung gegenüber der Regierung einnimmt, indem sie erklären, dass sie ihr weder vertrauen um Veränderungen wirksam in die Wege zu leiten, noch beabsichtigt "unseren Politikern mehr Macht zu verleihen", und die Schaffung einer Bürgerversammlung fordern, die die Umsetzung der vorher gestellten Forderungen überwacht.

Extinction Rebellion schlägt vor, dass die Bürgiversammlung getrennt von Extinction Rebellion existieren sollte und dass ihre Mitglieder fair nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden sollten, um die potenzielle Korruption und den äußeren Einfluss zu vermeiden, der entstehen könnte, wenn die Versammlung aus gewählten Vertretern besteht. Es sei darauf hingewiesen, dass Extinction Rebellion, obwohl sie ihren Ursprung im Vereinigten Königreich hat, eine internationale Bewegung ist und die verschiedenen nationalen Gruppen ähnliche Forderungen an ihre jeweiligen Regierungen gestellt haben.

Um die Regierung unter Druck zu setzen diese Forderungen zu erfüllen, hat XR eine Vielzahl von Taktiken angewandt die auf gewaltfreiem "zivilem Ungehorsam" basieren, der oft als "ziviler Widerstand" bezeichnet wird und illegale Aktionen beinhaltet die oft zu öffentlichen Störungen führen. Zu diesen Taktiken gehören unter anderem die Blockade von Straßen, der Vandalismus von Eigentum und das Selbstankleben von Aktivisten an Türen, um den Zutritt zu Gebäuden zu verhindern. Während Einzelpersonen und Gruppen innerhalb der Extinktion Rebellion auch legale Aktionen durchführen die nicht als ziviler Ungehorsam angesehen werden können, wie Proteste, Märsche sowie politisches Lobbying und Petitionen, sind es die Aktionen des zivilen Widerstands, die das größte Bewusstsein für die XR gewonnen haben. Dieses Bewusstsein ist weitgehend auf die umfangreiche Medienberichterstattung über XR zurückzuführen, nachdem sie für einige ihrer größeren Aktionen bekannt geworden war, insbesondere für die Blockade von fünf der wichtigsten Brücken Londons durch Tausende von Demonstrierende im November 2018. Die Sensibilisierung ist ein wichtiger, vorbereitender Teil der Gesamtstrategie von XR, die darauf abzielt, eine "kritische Masse" von Unterstützis und Teilnehmenden für einen einwöchigen Zeitraum des goßen zivilen Ungehorsams zu gewinnen, der für April 2019 geplant ist, mit der Absicht die Regierung zu zwingen die Forderungen von Extinction Rebellion nachzugeben oder zusammenzubrechen.

Die Mitgliedschaft bei Extinction Rebellion definiert sich durch die Einhaltung ihrer "Prinzipien und Werte", die sie mit RisingUp! teilen. Es gibt zehn dieser Prinzipien, und eine eingehende Diskussion und Bewertung dieser Prinzipien übersteigt den Rahmen und die Absicht dieses Artikels. Ich glaube nicht, dass es in einem dieser Prinzipien größere Mängel gibt, wie ich persönlich bewundernswert finde, aber ich glaube, dass innerhalb von XR als Organisation ein Widerspruch besteht, der sich aus ihrem siebten Prinzip ergibt, das behauptet, dass XR darauf abzielt, "Hierarchien der Macht für eine gerechtere Beteiligung" zu beseitigen und ihr zehntes Prinzip, das behauptet, dass XR "auf Autonomie und Dezentralisierung basiert". Dieser Widerspruch ist nicht auf diese Prinzipien selbst zurückzuführen, sondern auf die Organisationsstruktur von RisingUp! und, by necessary extension, auf die Organisation von Extinction Rebellion.

Die Mehrheit der Gruppen innerhalb von Extinction Rebellion sind in der Tat dezentralisiert, den offiziellen Empfehlungen der Extinction Rebellion folgend, wobei die Entscheidungen über Konsens und direkte Demokratie getroffen werden, zusammen mit dem Einsatz von Holokratie,in welcher selbstverwaltende "Rollen" in erweiternden "Kreisen" zusammengefasst werden, und kleinere "Kreise" mit ähnlichen Zielen und Verantwortlichkeiten, die Autonomie über ihre eigenen Entscheidungen innerhalb dieser Rolle haben, aber von allen relevanten Beteiligten Input erhalten müssen und verantwortlich für die Gruppe als ganzes bleiben, auch mehrere Rollen ausführen können die in keiner direkten Beziehung zueinander stehen.



Extinction Rebellion als Organisation wird jedoch offiziell von RisingUp! kontrolliert, das selbst zentralisiert und hierarchisch von einer kleinen Gruppe von Menschen verwaltet wird.

Diese kleine Gruppe von Personen wird als "Holding-Gruppe" bezeichnet, und obwohl jede technisch in der Lage ist Mitglied zu werden, haben ihre Mitglieder die direkte Kontrolle über die Mitgliedschaft in der Holding-Gruppe, so dass die Gruppe eine Bürokratie ist. Als Folge eine Bürokratie zu sein kann die Holding-Gruppe als widersprüchlich zum Prinzip der Dezentralisierung angesehen werden, aber der Widerspruch den sie innerhalb von Extinktion Rebellion schafft, wird durch die Macht und Kontrolle die die Holding-Gruppe innerhalb von XR hat, verstärkt und besonders problematisch gemacht; die Holding-Gruppe entscheidet, was offiziell Teil von Extinktion Rebellion ist und ist somit in der Lage, Einzelpersonen und Gruppen von der Bewegung auszuschließen.

Darüber hinaus ermöglicht diese Befugnis es der Holding-Gruppe, Entscheidungen die von anderen Gruppen innerhalb von Extinction Rebellion getroffen wurden aufzuheben, und Entscheidungen für die Gesamtheit von Extinction Rebellion zu treffen, ohne dass eine Genehmigung oder Zustimmung von Mitgliedern aus Extinction Rebellion außerhalb der Holding-Gruppe erforderlich ist. Die Holding-Gruppe soll in Übereinstimmung mit den gemeinsamen Prinzipien und Werten von Rising Up! und Extinction Rebellion handeln und diese schützen, aber es gibt derzeit keinen Mechanismus um die Holding-Gruppe für ihr Handeln zur Rechenschaft zu ziehen, um sicherzustellen dass sie dies auch wirklich tut, und die Holding-Gruppe hat auch die Befugnis diese Prinzipien und Werte entsprechend ihren Bedürfnissen und Wünschen zu ändern. Mir sind nur anekdotische Beweise für Fehlverhalten der Holding-Gruppe bekannt, aber die Art einer solchen Gruppe steht im Widerspruch zum zehnten Prinzip, und gibt ihr die Befugnis solche Fehlverhalten mit potenziell verheerenden Auswirkungen zu begehen. In rein hypothetischen Szenarien, um ein Beispiel für solche potenziell verheerenden Auswirkungen zu geben und wie sie auftreten können: Mitglieder der Holdinggruppe können einen persönlichen Konflikt mit einem anderen Mitglied von Extinction Rebellion haben und die Holdinggruppe beeinflussen um dieses Mitglied von der Extinction Rebellion auszuschließen, oder ein Mitglied kann durch Bestechungsgelder einer wohlhabenden Gesellschaft korrumpiert werden und seine Macht als Mitglied der Holding-Gruppe nutzen, um die Extinction Rebellion zu stören und die Auswirkungen der Aktionen der Bewegung, die möglicherweise die Gewinne dieser Gesellschaft gefährden, als Gegenleistung für solche Bestechungsgelder abzumildern. Die geringe Größe der Holding-Gruppe erleichtert es korrupten oder böswilligen Mitgliedern das Handeln der Gruppe negativ zu beeinflussen; die Holding-Gruppe soll nicht mehr als 10 Mitglieder haben und hat derzei

t nur zwei Mitglieder, Gail Bradbrook und Stuart Basden.

Es wurde geplant eine Gruppe mit dem Ziel zu gründen, um die Holding-Gruppe zur Verantwortung zu ziehen. Diese Gruppe, die als "Beratungsgruppe" bezeichnet wird, ist jedoch ein unbefriedigender Mechanismus zur Sicherstellung der Rechenschaftspflicht der Holdinggruppe und wird die Befugnisse nicht effektiv dezentralisieren, da sie nur dann in der Lage sein wird das Handeln der Holdinggruppe zu verhindern, wenn ein vollständiger Konsens ihrer Mitglieder erreicht wird, und weil die Beratergruppe selbst bürokratisch sein wird, während ihre Mitglieder neben den Mitgliedern der Holdinggruppe über die Zusammensetzung beider Gruppen abstimmen und viele die gleichen Befugnisse und die gleiche Kontrolle über XR haben werden, wenn auch in einem abgeschwächten Ausmaß das oft der Zustimmung der Holdinggruppe bedarf.

Infolgedessen wird die Beratergruppe den Widerspruch zwischen den Prinzipien von XR und der Organisationsstruktur von XR nicht lösen und kann diesen sogar verstärken. Der Widerspruch innerhalb von XR sollte durch die Abschaffung oder vollständige Reform und Dezentralisierung der Holding-Gruppe und nicht durch die Aufgabe des siebten oder zehnten Prinzips gelöst werden, denn während die Holding-Gruppe dazu bestimmt ist, die Prinzipien und Werte von XR zu schützen und die Bewegung zu unterstützen, gefährden sie stattdessen die Gesamtheit der Extinktion Rebellion indem sie es einer kleinen Gruppe von Individuen, mit Motivationen und Absichten die mit denen der Bewegung in Konflikt stehen können, ermöglicht die Bewegung ohne Zustimmung oder Konsens anderer Mitglieder und Teilnehmende von XR direkt zu kontrollieren und überproportional zu beeinflussen; Extinktion Rebellion wäre viel sicherer, wenn die siebten und zehnten Prinzipien wirklich eingehalten und aufrechterhalten würden, da dies jede kleine Gruppe innerhalb der Bewegung daran hindern würde, Macht an sich zu binden die es ihnen ermöglicht sich den Entscheidungen, Überzeugungen, Handlungen und Idealen der Mehrheit der Bewegung entgegenzustellen, sie zu behindern oder auszunutzen.

Extinction Rebellion ist eine erfolgreiche Bewegung, wie ihre große und schnelle Sensibilisierung, Unterstützung und Beteiligung sowie ihr erfolgreicher Druck auf die Regierungsebene gegen den Klimawandel vorzugehen zeigt, was als alleiniges, aber nicht unbedingt einzigartiges Beispiel in Cambridge geschah, wo der Gemeinderat nach einem großen Marsch und erfolgreicher Petition der lokalen Extinction Rebellion Gruppe den "Klima Krise/Notfall" erklärte.

Dieser Erfolg ist weitgehend ohne Intervention der Holding-Gruppe eingetreten, und in der Tat sind viele Teilnehmis und Unterstützis der Extinction-Rebellion nicht über ihre Existenz bewusst, da sich keine Informationen die die Holdinggruppe betreffen oder erwähnen, direkt auf der Website von XR befinden, obwohl sie indirekt in einem Dokument enthalten sind, das über die Website gefunden werden kann.

Bei dem oben genannten Marsch in Cambridge, der dazu beigetragen hat den Rat unter Druck zu setzen einen Klimakrise zu erklären, gab es nach Angaben der Teilnehmenden des Marsches keine OrganisatorInnen*, was bezeugt das Extinction Rebellion gut und effektiv funktioniert, ohne dass eine Hierarchie oder Zentralisierung erforderlich wäre die die Bewegung bedrohen würde, indem sie die Macht auf kleine Gruppen und Einzelpersonen konzentrierte.

Darüber hinaus hat Extinction Rebellion dazu beigetragen, das Bewusstsein vieler Menschen für die Probleme zu schärfen mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist und die unseren derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Systemen innewohnen, und sie hat viele Menschen befähigt, Maßnahmen gegen solche Probleme zu ergreifen, indem sie ihnen das Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Arbeit und Zusammenarbeit gegeben hat, um wirksame und nützliche Veränderungen in unserer Welt und Gesellschaft herbeizuführen;

das Festhalten der großen Mehrheit der Teilnehmis von Extinction Rebellion an den Prinzipien der Dezentralisierung und der Ablehnung von Hierarchie dient auch der präventiven Vorbereitung und Einführung gerechterer sozialer Organisationsformen, wobei sie aufzeigen, dass alternative, nicht hierarchische, dezentrale Formen von Gesellschaft lebensfähig, nützlich und effektiv sind.

Extinction Rebellion hat sich mit den bereits genannten Erfolgen und Vorteilen bereits als eine beliebte, effektive und erfolgreiche Bewegung erwiesen, die es ermöglicht Regierungen unter Druck zu setzen, Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels zu ergreifen, und falls sie während ihrer einwöchig anhaltenden Phase des zivilen Ungehorsams erfolgreich sind, kann es für einige der wichtigsten Änderungen in der Klimapolitik in der Geschichte verantwortlich sein und die Macht der Menschen und ihrer Bewegungen sowohl gegen den Staat als auch als eine Kraft demonstrieren, die wirksame Veränderungen bewirkt; Aus diesen Gründen glaube ich nicht, dass wir die Extinktion Rebellion aufgrund ihrer Mängel ablehnen sollten, und ich glaube, dass wir die Einzelpersonen, Gruppen und Aktionen der Extinktion Rebellion unterstützen und unsere Solidarität mit ihnen bekunden sollten.

Jedoch sollte Extinktion Rebellion nicht von Kritik befreit sein, und die Menschen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Extinktion Rebellion sollten Maßnahmen ergreifen, um Reformen und Lösungen zu erreichen, die sich auf den Ursprung der Kritik beziehen.



Aufgrund des gefährlichen, korumpierenden Charakters der Holding-Gruppe, die über eine unberechtigte Menge an Macht, Einfluss und Kontrolle über Extinction Rebellion verfügt, glaube ich, dass wir die Extinction Rebellion nicht als Organisation unterstützen sollten, bis die Holding-Gruppe abgeschafft oder Ihre Macht dezentralisiert und fairer verteilt ist, und der (titular) Widerspruch innerhalb Extinction Rebellion wird durch das wahre Festhalten an den siebten und zehnten Prinzipien gelöst.



Wir können Extinction Rebellion als Bewegung unterstützen, während wir eine solche Unterstützung für die Extinction-Rebellion als Organisation vermeiden, indem wir Einzelpersonen und nicht-hierarchische Gruppen innerhalb Extinction-Rebellion unterstützen, indem wir ihre Aktionen unterstützen und daran mitwirken, gleichzeitig eine Stärkung der Gültigkeit der Holding-Gruppe zu vermeiden, die Kritik an Extinction Rebellion aufrechtzuerhalten und die Tatsache zu betonen, dass der Erfolg der Bewegung und der Teilnehmenden an Extinction Rebellion ihre eigene Errungenschaft ist, die weitgehend ohne die potenziell schädlichen Elemente der organisatorischen Struktur von Extinction Rebellion angestrebt und erreicht wurde.

Durch Zusammenarbeit als seperate Einzelpersonen und Gruppen mit Extinction Rebellion können wir vermeiden dass die Bewegung untergraben wird und direkt unterstützen, während wir die Teilnahme an und die Unterstützung in Praktiken und Organisationen vermeiden die wir für schädlich halten, und gleichzeitig unsere eigenen Überzeugungen und Ideale besser repräsentieren können..

Ein interessantes Beispiel für eine separate Gruppe, die neben der Extinction-Rebellion arbeiten soll, aber nicht Teil dieser ist, ist die neu gegründete „Green Anti-Capitalist Front“. https://itsgoingdown.org/green-anti-capitalist-manifesto-open-letter/

"Green Anti-Capitalist Fron"t erkennt den Erfolg und Leistungen von Extinction Rebellion an, beabsichtigt jedoch als Ergebnis ihrer Kritik an manchen Extiction Rebellion's Taktiken und ihrer Unfähigkeit die Rolle des kapitalistischen Systems im Klimawandel angemessen anzugehen, unabhängig/nebenher zu operieren. Ein offener Brief wurde von der grünen antikapitalistischen Front an XR adressiert...

https://itsgoingdown.org/green-anti-capitalist-manifesto-open-letter/

Ich glaube, dass die Bildung von Gruppen wie "Green Anti-Capitalist Front" eine praktikable Methode ist, um die Mängel in Extinktion Rebellion anzugehen, während sie an der Bewegung teilnehmen und sie anderweitig unterstützen, aber ich glaube immer noch, dass es von Vorteil sei Einzelpersonen, die sich für eine echte Dezentralisierung der Macht innerhalb von Extinction Rebellion einsetzen und handeln, da eine solche Dezentralisierung ihren vielen Mitgliedern zugute kommt und sie schützt, den potenziell nachteiligen vermutlichen dominierenden Einfluss der Holding-Gruppe auf Extinction Rebellion zu nehmen, und würde viele dazu befähigen die zurzeit Kritik an Extinction Rebellion haben, aber es vielleicht schwer finden als Individum zu agieren, oder einander finden, oder gemeinsam in einer seperaten Gruppe zu organisieren um sicher in Organisation und Bewegung mitmachen zu können.

Ich hoffe, dass dir dieser Artikel in gewisser Weise von Nutzen war, indem es einen kurzen Überblick über Extinction Rebellion, die Holding-Gruppe, das von der Holding-Gruppe aufgeworfene Problem sowie die möglichen Lösungen für dieses Problem, und ich begrüße und bin dankbar für mögliche Kritikpunkte oder andere Formen der Rückmeldung, betreffend des Artikel. Ich bin dir aufrichtig dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast diesen Artikel zu lesen, und ich hoffe, dass du es genossen hast!

