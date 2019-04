Pressemitteilung 15.04.19: Straßenblockade Sachsenallee +++

"Verkehrswende statt Klimakrise"

Eine Gruppe von Aktivist*innen blockiert am Montag nachmittag eine

Straße im Zentrum Dresdens. Zwei Menschen beklettern einen Baum und

entrollen ein Transparent.

Mit dieser Aktion wollen sie auf die Klimakrise aufmerksam machen und

ihrer Forderung einer umfassenden Verkehrswende Ausdruck verleihen. Die

Aktion findet im Rahmen der internationalen Protestwoche für

Klimagerechtigkeit von Extinction Rebellion statt.

"Die Klimakrise wütet und ihr wird – seitens der Regierung – kaum

Beachtung geschenkt.

24% der deutschen CO2-Emissionen entstammen dem Verkehrssektor, ohne

dass eine Änderung ersichtlich ist. Um die Beschlüsse des Pariser

Klimaabkommens zu erreichen ist eine drastische CO2-Senkung im

Verkehrssektor dringend notwendig. Wir sehen uns gezwungen, die

Verkehrswende selbst in die Hand zu nehmen. Konkret muss der ÖPNV

kostenfrei und das Radnetz besser ausgebaut werden, damit die Stadt ohne

Autos auskommt.", so eine Aktivistin.

Tatsächlich aber ist eine Verkehrswende sowohl auf Bundes- als auch auf

Stadtebene nicht in Sicht. Erst Anfang des Jahres kippte der Dresdner

Stadtrat den Plan zum Bau des Fahrradstreifens entlang der Albertstraße

- bezeichnend für ein komplettes Versagen einer nachhaltigen

Stadtpolitik.

"Wir suchen die Schuld nicht bei einzelnen Autofahrer*innen. Hohe Mieten

in Arbeitsplatznähe, schlechtes und teures ÖPNV-Netz und steuerliche

Erleichterung fürs Autofahren machen die Alternativen zum Auto für viele

unmöglich. Um ein nachhaltiges Leben für alle zu ermöglichen, braucht

die Gesellschaft grundlegende Veränderungen. Außerdem sind die

zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels global äußerst ungleich

verteilt. Menschen in Ländern des globalen Südens leiden schon jetzt um

ein vielfaches mehr, als wir hier in Europa. So sind die

Hauptverursacher wie Deutschland in einer deutlichen Verantwortung. Der

Klimawandel ist verstärkender Faktor in der globalen Ungleichheit und

führt in letzter Konsequenz auch dazu, dass Menschen fliehen müssen.

Umweltschutz und globale Gerechtigkeit sind untrennbar miteinander

verflochten – unsere Forderung deshalb: Klimagerechtigkeit!",

kommentiert die Aktivistin weiter, "Wir solidarisieren uns mit den

globalen Bewegungen „Extinction Rebellion“, „Ende Gelände“, „Fridays for

Future“ und mit lokalen Bewegungen wie "Verkehrswende Dresden" und den

Aktivist*innen des Hambacher Forsts."

Bitte beachten Sie, dass es spektakuläre Fotomotive im Rahmen der Aktion

zwischen 16 und 19 Uhr geben wird.

Gerne möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten im Nachhinein über die

Aktion von Climate action dresden zu berichten. Dafür stehen wir ihnen

für Rückfragen und Interviews zur Verfügung.

Pressekontakt: Lotte Meyer

Tel.: +4915213692181

twitter: @ClimateActionDD

E-Mail: climateactiondresden@riseup.net