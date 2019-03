Übersetzung: (Paris) Rückblick auf eine Woche der Kämpfe gegen die CRA vor der Demo am Sonntag

Ursprünglich erschienen als Retour sur une semaine de lutte contre les CRA avant la manif de dimanche auf paris-luttes.info in französisch

Ein Anruf aus Mesnil am letzten Sonntag

"Es gab einen Kerl der versucht hat auszubrechen. Er ist auf das Dach gestiegen. Da war ein Polizist der ihn gesehen hat und gesagt hat, jo, da iss n Typ aufs Dach gestiegen. Und dann ist die Polizei zahlreich erschienen. Sie sind ihm gefolgt. Später als die Polizei angefangen hat mit ihm zu sprechen, haben sie gesagt, dass er runterkommen muss. Er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, wenn ein Polizist versucht ihn zu berühren wird er springen. Sie haben eineinhalb Stunden mit ihm gesprochen. Sogar ERIS² sind gekommen um mit ihm zu sprechen. Sie haben ihm gesagt, jo, du springst nicht, sonst schießen sie auf ihn. Und sie haben eineinhalb Stunden gewartet und er ist runtergekommen.

Als er runter kam war er verletzt. Er hat sich mit einer Rasierklinge geschnitten. Er hat sich alleine geschnitten. Danach haben sie ihn geschnappt, haben ihn in Handschellen gelegt, haben ihn in Isolation gesteckt. Ich habe versucht von einem Polizisten zu erfahren wo sie ihn hingebracht haben. Oder ob sie ihn verlegen werden. Aber für den Moment habe ich keine Neuigkeit von ihm. Also haben sich die Leute heute wegen der Geschichte von diesem Morgen aufgeregt. Harter Schlag für uns... (mitlerweile wissen wir, dass die Person am Nachmittag deportiert wurde)

Also haben sie uns heute alle bestraft. Sie haben gesagt, dass wir alle bestraft werden, weil es einen gab der eine Dummheit gemacht hat. Weil es Probleme gibt mit der Besuchsgeschichte. Und für andere auch wegen des Haareschneidens. Sie haben gesagt, dass wenn einer Blödsinn macht, alle ihren Teil abbekommen werden. Jetzt sind sie heute dabei alle zu bestrafen."

Bericht über die unangemeldeten Besuche Mittwoch in Mesnil, von drinnen/draußen Ich habe so geschrien, mein Hals tut weh. Die Polizisten sind gekommen. Die Araber haben hart zugeschlagen. Selbst im CRA2 wurde gebrüllt! Dann gab es Stille aber später haben wir nochmal geschrien. Mittwoch den 27. Februar 2019 kamen einige Personen zu einem Solidarischen Besuch bei den eingeschlossenen sans papiers im Gefängnis für Ausländer von Mesnil Amelot am Fuße der Pisten des Roissy Charles de Gaulle Flughafens vorbei.

Gegen 21 Uhr 30 haben wir uns unter Schreien nach Freiheit, Huriya, Solidarität mit den Papierlosen, Papiere für alle oder gar keine Papiere und so weiter von hinten bis gleich an die Gebäudeder Haftanstalt, angenähert.

Es vergingen einige Minuten in denen es schien als wäre die einzige Aufruhr unter den Bullen die in der Anstalt kreisten und sich über uns lustig machten.

Nach einem Telefonat mit einer Gefangenen, wurden Schreie aus dem Inneren mehrerer Gebäude laut und schließlich kamen nach und nach Gefangene in den Hof. Die Leute wanden sich voller Enthusiasmus Freiheit, Fickt die Polizei usw [rufend] und auf die Gitter schlagend entlang verschiedener Gitter, Stacheldrahtzäune und gepflanzter Barrieren.

Als sich nach etwa fünfzehn Minuten der Tumult im Inneren nochmal verdoppelt hat, gingen wir wieder. Anscheinend blieb es noch lange nach unserem verschwinden wild.

Das Camp für Ausländer in Mesnil Amelot, versteckt hinter grünen Barrikaden, weitab von öffentlichen Verkehrsmitteln und gefühlt mitten im Nirgendwo, wird uns nicht davon abhalten weiterhin unsere Solidarität zu zeigen wenn immer es möglich ist und an der Seite der Gefangenen für die Schließung der Abschiebeknäste zu kämpfen

In Unterstützung der Kämpfe im Inneren, gegen Grenzen und ihre Gefängnisse, Demo am Sonntag den 3.März 2019 am Gare du Nord!

Freiheit für alle



¹CRA Centre de Retention Administrative - Abschiebeknast²ERIS - Sondereinsatztruppe zur Aufstandbekämpfung und Eingriff in Gefängnissen