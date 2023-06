Giannis Michailidis jetzt im Durststreik

Am 9. Juni, an seinem 30. Hungerstreiktag, waren die abendlichen Blutwerte von Giannis Michailidis ziemlich niedrig, weswegen er ins Gefängniskrankenhaus transportiert wurde, von wo aus er wiederum in das Krankenhaus von Nikaia gebracht wurde. Er wurde darüber informiert, dass er dort nicht behandelt werden würde und wurde zurück zur Behandlung ins Haftkrankenhaus gebracht. Nach so vielen Tagen von Verzögerungen durch die Justizhoheit, auf seine Forderungen zu antworten, hat er beschlossen, das Trinken einzustellen und einen Durststreik zu starten.

Am 14. Juni um 20 Uhr wird es ein offenes Treffen im NewYorck in Berlin geben, in Solidarität mit Giannis Michailidis.



Es gibt einen internationalen Aktionsaufruf: https://athens.indymedia.org/post/1625449/

[ENG] On yesterday at 9 of June, the evening readings of comrade Giannis Michailidis, who is on his 30th day of hunger strike, were quite low and as a result he was transferred to the prisoners' hospital and from there at the hospital of Nikaia. He was informed that he would not be treated there and was taken back to the prisoners' hospital for treatment.After so many days of delays from the judicial authorities to respond to his requests, he decided to stop drinking water and start a thirst strike.

[FR] Le 9 juin hier, les lectures du soir du camarade Giannis Michailidis, qui en est à son 30ème jour de grève de la faim, etaient assez basses et il a donc été transferé à l'hopital des prisonniers et de la à l'hopital de Nikaia. Il a été informé qu'il ne serait pas soigné la-bas et a été ramené à l'hopital des prisonniers pour y etre soigne.Après tant de jours de retard des autorités judiciaires à repondre à ses demandes, il a decide d'arreter de boire de l'eau et d'entamer une grève de la soif.

[SP] Ayer, 9 de junio, las lecturas nocturnas del camarada Giannis Michailidis, que esta en su 30 dia de huelga de hambre, eran bastante bajas y como resultado fue trasladado al hospital de prisioneros y de alli al hospital de Nikaia. Le informaron de que alli no le tratarian y le llevaron de nuevo al hospital de presos para que recibiera tratamiento. Despues de tantos dias de retrasos por parte de las autoridades judiciales para responder a sus peticiones, decidio dejar de beber agua e iniciar una huelga de sed.

Open meeting in solidarity with Giannis Michailidis: 14.06. 20:00 in NewYorck in Berlin

International actioncall: https://athens.indymedia.org/post/1625449/