Giannis Michailidis wieder im Hungerstreik seit 12.05.2023 +ENG

Giannis Michailidis ist ein in Korydallos, Griechenland, inhaftierter Anarchist. Er sitzt seit 2013 nach einem Bankraub im Gefängnis, mit nur einer kurzen Unterbrechung durch Flucht. Vom Staat wird er wegen seiner Beteiligung an der anarchistischen Bewegung und an bewaffneten Aktionen als Bedrohung behandelt. Mehr dazu hier: https://kontrapolis.info/7408/

Bereits 2014 nahm er solidarisch am Hungerstreik eines anderen Gefangenen teil und 2015 machte er beim Massenhungerstreik politischer Gefangener mit. Von Mai bis Juli letzten Jahres führte Giannis Michailidis seinen dritten Hungerstreik durch. Er forderte darin seine Freilassung. Er brach die Nahrungsverweigerung in kritischem Gesundheitszustand, nachdem er keinen unmittelbaren Erfolg erzielen konnte und ihm staatlicherseits ein informelles Versprechen gemacht wurde. Seine körperliche Erholung wurde durch medizinische Vernachlässigung seitens der Gefängnisführung und durch einen weiteren Hungerstreik zum Jahreswechsel 2022-23 in Solidarität mit dem Durststreik von Thanos Chatziangelou erschwert.

Am 17. Mai 2023 hat Giannis Michailidis verkündet, dass er das Mittel des Hungerstreiks im Kampf für seine Entlassung bereits am 12. Mai wieder aufgenommen hat. In seiner Eröffnungserklärung gibt er zu, dass sein Vertrauen in das informelle Versprechen seiner Entlassung ein Fehler war und er offensichtlich betrogen wurde.

Der Hungerstreik fällt genau in die Zeit der Wahlen der griechischen Regierung. Vergangenen Sonntag hat die Wahl Griechenlands Weg in den neoliberalen Faschismus (https://kontrapolis.info/9027/) gestärkt, indem die Partei der Neuen Demokratie knapp über 40 Prozent der Wählerstimmen bei einer Wahlbeteiligung von etwa60Prozent für sich beansprucht. In Juli wird es aufgrund einer Besonderheit im griechischen Wahlrecht eine zweite Runde Wahlen geben. In der gesamten zu erwartenden Phase des Hungerstreiks wird es daher keine gewöhnlichen Regierungsgeschäfte geben und die Gerichte werden zudem längere Betriebsunterbrechungen einlegen.

In einigen griechischen Städten gab es bereits Solidaritätsaktionen und Versammlungen.

Giannis Michailidis resumes hungerstrike since 12.05.2023

Small info about the situation around the hungerstrike of Giannis Michailidis that begun on 12 May.

Giannis Michailidis is an imprisoned anarchist in Korydallos, Greece. He is incarcerated since 2013 after a bank robbery with only one short break due to a prison escape. He is seen as a threat by the state because of his participation in the anarchist movement and armed action. More about that: https://kontrapolis.info/7408/

Already in 2014 he participated in solidarity with a hungerstrike of another prisoner, N. Romanos,and in 2015 he joined the massive hungerstrike of political prisoners. From May until June last year, Giannis Michailidis did his third hungerstrike, where he demanded his release. He suspended the hungerstrike in a critical physicaland mentalcondition, after achieving no immediate success and receiving an informal promise by a state official. His physical recovery was impeded due to medical neglection by the prison authorities and due to another hungerstrike that he undertook in solidarity with the thirst strike of Thanos Chatziangelou around the turn of the year 22-23.

On 17 May 2023 Giannis Michailidis announced the resumption of the means of hungerstrike in his struggle for release already on 12 May 2023. In his announcement he admits that giving trust to the informal promise was a mistake and that he obviously had been deceived.

The hungerstrike comes in the middle of the election period for the greek goverment. Last sunday’s election strengthened the paving of Greek’s path to neoliberal fascism (https://kontrapolis.info/9027/) with the party of New Democracy claiming 40 percent of the votes out of a total of 60 percent participation in the vote. Because of a peculiarity in the greek voting system, in july there will be a second round of election. Hence, during the whole expectable timeframe of the hungerstrike there is no regular governing and additionally courts have longer interruptions of activity.

In greek cities there were already actions and assemblies in solidarity going on.