Klimabewegung loves Antifa: wir stehen zusammen!

Mit vielen hundert Menschen haben wir drei Tage lang beim System Change-Kongress in der Roten Flora in dutzenden Vorträgen und Workshops darüber diskutiert, wie wir unsere Kämpfe stärker miteinander verbinden können.

Wir senden feurige Grüße an alle Genoss*innen hinter Gittern und vor Gericht - und an alle, die am Wochenende in Leipzig auf der Straße waren!

Die Emissionen steigen und steigen und währenddessen tritt die Polizei die Türen von jenen ein, die vor der Klimakrise warnen?

Weltweit greifen Rechte nach der Macht und im Knast landen die, die sich Nazis in den Weg stellen?

Klar ist: no matter how hard you try, you can't stop us now!

Lasst euch nicht einschüchtern, werdet laut gegen die herrschenden Verhältnisse, organisiert euch: wir haben eine Welt zu gewinnen!