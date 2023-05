[S] Adbusting Aktion – EnBW als Klimakiller entlarvt

Video:https://vimeo.com/829169848?share=copy

Während der Auseinandersetzung um Lützerath lag zurecht viel Aufmerksamkeit auf dem Energiekonzern RWE. Konzerne wie EnBW und LEAG zerstören das Klima allerdings genauso und liegen teilweise direkt vor unserer Haustür.

Allein die EnBW betreibt über 5 fossile Kraftwerke im Südwesten Deutschlands. Diese fügen dem Klima erheblichen Schaden zu. Schließlich ist auch die EnBW ein kapitalistischer Konzern und unterliegt ebenfalls dem Profitzwang. Dass das Land Baden-Württemberg und kleinere Kommunen zu etwa 90 % Anteilseigner sind ändert daran nichts. Ob ein Konzern staatlich oder privat ist ändert im Kapitalismus nicht viel daran, dass sie maßgeblich zur Klimakrise beitragen und von den Ursachen dieser massiv profitieren.

Um auf diesen Fakt aufmerksam zu machen, haben wir an zentralen Stationen in Stuttgart und an dem Heiz/Kohlekraftwerk der EnBW in Stuttgart Münster Werbeplakate aufgehängt.

Diese sind im Stil der EnBW gestaltet und tragen die Aufschrift: „Was RWE kann, können wir auch. Mit Kohle das Klima zerstören - Wir bringen die Klimakrise zu Ihnen mit 5 Kraftwerken in der Region“

Im kapitalistischen System unterliegt jedes Unternehmen Konkurrenz und somit Profitorientierung. Das und Wachstumszwang sind deshalb innerhalb des Kapitalismus unüberwindbare Zwänge. Billige Produktion ist somit das oberste Ziel. Damit ist es nicht mit Klimagerechtigkeit vereinbar. Die Akteure die daraus Profit ziehen gibt es überall. Neben großen Aktionen wie in Lützerath ist es wichtig und notwendig, dass wir auch lokal aktiv werden und Aktionen machen.

Von Stuttgart bis nach Lützerath- Kapitalismus und Kohle bekämpfen!