Türen brechen, unser Wille bricht nie!

*English version below*

Wir lassen uns nicht einschüchtern!

Solidarisch und kämpferisch auf die Straße gegen staatliche Repression!

Am 15.03.2023 kam es in Jena und Leipzig zu einem erneuten Angriff von staatlichen Repressionsapparaten gegen Antifaschist*innen in Form von Hausdurchsuchungen. Insgesamt wurden acht Wohnungen durchsucht, hierbei wurde gewaltvoll, willkürlich und brutal gegen die Bewohner*innen vorgegangen.

Dies ist nicht das erste Mal das Jenaer Antifaschist*innen rechtswidrige Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen müssen. Zuletzt kam es 2021 zu solchen, diese erwiesen sich zwar im Nachhinein als rechtswidrig - für die Betroffenen ändert dies allerdings nichts an der traumatisierenden und gewaltvollen Erfahrung.

Repression soll uns einschüchtern und ohnmächtig zurücklassen. Doch wir stehen zusammen und rufen dazu auf, unsere Solidarität mit den Betroffenen der Razzien vor zwei Wochen und darüber hinaus mit allen Menschen, die strukturell von polizeilicher und staatlicher Gewalt betroffen sind, zu zeigen. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen und zusammenstehen, gegen die tagtägliche Gewalt, die durch den Staat legitimiert und durch die Polizei durchgesetzt wird!

Denn uns ist klar: Unsere Solidarität ist stärker!

Lasst uns nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv werden und uns selbstorganisieren!

Kommt alle am Mittwoch den 29.03.23 um 18 Uhr zur Demonstration zum Holzmarkt!

Solidarität muss praktisch werden - Feuer und Flamme den Repressionsbehörden!

Teilt den Aufruf mit euren Genoss*innen in ganz Thüringen und darüber hinaus!

English:

We will not be intimidated! We will take over the the streets to fight against state repression! On 15.03.2023 there was another attack by the state against antifascists in the form of house searches in Jena and Leipzig. A total of eight apartments were searched, with violent and brutal actions against the residents. This is not the first time that Jena antifascists have had to endure illegal house searches. The last searches of 2021 all proved to be illegal in the aftermath, but for those affected this does not change the traumatizing and violent experience. Repression is meant to intimidate us and leave us powerless. But we stand together to show our solidarity with the victims of the raids two weeks ago and beyond that with all people who are structurally affected by police and state violence. Let's stand together against the daily violence that is legitimized by the state and enforced by the police!Because it is clear to us: Our solidarity is stronger! Let us not stand by and do nothing, but become active and organize ourselves! Come to the demonstration on Wednesday 29.03.23 at 6 pm to the Holzmarkt! Solidarity must become practical - fire and flame the repressive authorities! Share the call with your comrades throughout Thuringia and beyond!