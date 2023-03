Clara Zetkin in einer Reihe mit Faschisten?

Clara Zetkin: Politikerin, Friedensaktivistin, Antifaschistin, Frauenrechtlerin. Bis 1917 in der SPD, danach in der USPD und KPD. Unter den ersten Frauen, die 1919 in die Verfassunggebende Landesversammlung in Stuttgart gewählt wurden. Initiatorin des Internationalen Frauentags. Bis 1933 Reichstagsabgeordnete und Alterspräsidentin des Parlaments. Ausgerechnet ihr wirft die Kommission zur Überprüfung der Tübinger Straßennahmen „Demokratiefeindlichkeit“ vor. Während Straßen wie die Wilhelm- oder die Bismarckstraße nicht kritisiert werden, findet sich im Abschlussbericht der Kommission, den sie im Januar 2023 vorgelegt hat, unter den Namen, die „in der Kritik“ stünden, neben denen von Faschisten und Antisemiten auch der von Zetkin!

Das Aktionsbündnis „Kein Knoten für Zetkin“, das breite lokale und regionale Unterstützung durch feministiche, antifaschistische und antimilitaristische Organisationen und Einzelpersonen findet, zeigt, dass die Behauptungen der Kommission, auf denen die Empfehlung an den Tübinger Gemeinderat beruht, die Clara-Zetkin-Straße mit einem „Knoten“ zu markieren, wissenschaftlich nicht haltbar sind. Unser Fact Sheet zum Thema darf frei verwendet werden. In Tübingen und Leipzig finden im März und April auch Veranstaltungen zum Thema statt.

Mehr Informationen zum Thema unter KEINKNOTEN.WORDPRESS.COM.