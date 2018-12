LIEBIG 34 - Warum wir solidarisch sind:

Liebe Nachbar*innen,am 31.12.18 endet der Mietvertrag des Hausprojekts Liebig 34. Der Vermieter Gijora Padoviczhat bis jetzt jegliche Verhandlungen über eine Mietvertragsverlängerung abgelehnt und machtdeutlich, dass er sich eine Räumung des Hauses wünscht, um das Haus luxuszusanieren und dieWohnungen teuer an "angenehmeMieter*innen" vermieten zu können. Durch seine gutenBeziehungen zur Politik wurden Padovicz nach der Wende große Bestände der kommunalenWohnungsunternehmen, vor allem in Friedrichshain, zu Spottpreisen überlassen. DieMieter*innen der Häuser, die im Besitz seines Firmengeflechts sind, haben seitdem seineskandalösen Entmietungspraktiken kennenlernen müssen, mehr dazu hier:padowatch.noblogs.org.Die Lage ist also ernst und weckt bei uns - Nachbar*innen aus dem Kiez, die sich gegenAufwertung und Verdrängung engagieren - Erinnerungen an andere Ereignisse aus den letztenJahren:Die Räumung der Liebig 14 und die Stürmung der Rigaer 94 mit Kadterschmiede haben Spurenbei uns allen hinterlassen. Insbesondere während der Amtszeit von Innensenator Frank Henkelwar unser Kiez belagert durch Hundertschaften aggressiver Bullen, die sogar dieKiezversammlungen umzingelten. Anwohner*innen und Besucher*innen wurden Opfer vonwillkürlichen Kontrollen und Polizeigewalt.Eine solche Situation wollen wir hier im Kiez nie wieder haben. Die Räumung der Liebig 34würde über den Verlust eines anarcha-queer-feministischen Hausprojekts hinaus, aufgrund dererneut zu erwartenden hohen Polizeipräsenz, Repression und Polizeigewalt füralleNachbar*innen in unserem Kiez bedeuten. Für People of Color und linke, alternativ aussehendeMenschen besteht dadurch eine besondere Bedrohung.Dem Gentrifizierungsdruck begegnen wir gemeinsam solidarisch und widerständig. WennInvestor*innen und Politik realisieren, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern gemeinsamkämpfen, besteht nicht nur eine Chance für das Hausprojekt Liebig 34, sondern auch für uns alle- die Chance, unsere unterschiedlichen emanzipativen Kämpfe zusammenzuführen. Ob wir vomJobcenter, vom Arbeitgeber, von der Ausländerbehörde oder von der Polizei belästigt undschikaniert werden oder vom Kapital gegängelt: Dieser Kiez ist unser Wohnort, aber auch unserKampfplatz.Deshalb solidarisieren wir uns untereinander und verteidigen ihn gemeinsam - gegen Bullen,gegen Gewalt durch Vermieter*innen und die ihnen zuarbeitenden Hausverwaltungen sowie dasOrdnungsamt undfür den Fortbestandder Liebig 34!gspraktiken kennenlernen müssen, mehr dazu hier:padowatch.noblogs.org.Die Lage ist also ernst und weckt bei uns - Nachbar*innen aus dem Kiez, die sich gegenAufwertung und Verdrängung engagieren - Erinnerungen an andere Ereignisse aus den letztenJahren:Die Räumung der Liebig 14 und die Stürmung der Rigaer 94 mit Kadterschmiede haben Spurenbei uns allen hinterlassen. Insbesondere während der Amtszeit von Innensenator Frank Henkelwar unser Kiez belagert durch Hundertschaften aggressiver Bullen, die sogar dieKiezversammlungen umzingelten. Anwohner*innen und Besucher*innen wurden Opfer vonwillkürlichen Kontrollen und Polizeigewalt.Eine solche Situation wollen wir hier im Kiez nie wieder haben. Die Räumung der Liebig 34würde über den Verlust eines anarcha-queer-feministischen Hausprojekts hinaus, aufgrund dererneut zu erwartenden hohen Polizeipräsenz, Repression und Polizeigewalt füralleNachbar*innen in unserem Kiez bedeuten. Für People of Color und linke, alternativ aussehendeMenschen besteht dadurch eine besondere Bedrohung.Dem Gentrifizierungsdruck begegnen wir gemeinsam solidarisch und widerständig. WennInvestor*innen und Politik realisieren, dass wir uns nicht spalten lassen, sondern gemeinsamkämpfen, besteht nicht nur eine Chance für das Hausprojekt Liebig 34, sondern auch für uns alle- die Chance, unsere unterschiedlichen emanzipativen Kämpfe zusammenzuführen. Ob wir vomJobcenter, vom Arbeitgeber, von der Ausländerbehörde oder von der Polizei belästigt undschikaniert werden oder vom Kapital gegängelt: Dieser Kiez ist unser Wohnort, aber auch unserKampfplatz.Deshalb solidarisieren wir uns untereinander und verteidigen ihn gemeinsam - gegen Bullen,gegen Gewalt durch Vermieter*innen und die ihnen zuarbeitenden Hausverwaltungen sowie dasOrdnungsamt undfür den Fortbestandder Liebig 34!V.i.S.d.P: A.Lerta, Schreinerstr 12,10247 Berlin