[LE] Spie (Fleischhauer) Firmenwagen in Flammen

Spie ist eine der führenden Knast-, Braunkohle- und Atomindustriedienstleister, nicht nur in Deutschland.

Nachdem sie im April in Berlin einen Spie Transporter in Flammen aufgehen ließen, fasste das Kommando Sébastien Briat in wenigen Worten zusammen:

"In Frankreich ist die Firma Spie größter Konkurrent von Vinci im Dienstleistungssektor. Das Unternehmen mit Sitz in Frankreich ist über die Tochter Spie Nucléaire mit der Atomindustrie verworren. In Deutschland ist die Spie SAG in der Verstromung von Kohle involviert und brüstet sich mit ihrer langjährigen Partnerschaft mit RWE. Die Absetzter zum Braunkohleabbau von RWE wurden z.B. von Spie in den Hambacher Forst transportiert."

Die Tochterfirma Spie Fleischhauer GmbH als Informations-, Sicherheits-, Medien- und Elektrotechnikfirma ist ebenfalls in der Knastdienstleistung tätig. Dabei spezialisiert sich Spie Fleischhauer ua. auf Gefahrenmanagment- und Fernmeldesysteme. Für wohlhabende Einzelpersonen, Banken und Konzerne bietet sie intelligente Überwachungssysteme zum Eigentumsschutz an. In Leipzig beteiligt sich die Firma an der aktuellen Erweiterung der JVA Leipzig.

Ein freies und selbstbestimmtes Leben kann es mit einem Staat und seinen Institutionen nicht geben. Wir stehen in kämpfender Solidarität mit all den Menschen, die von Bullen, Staatsanwaltschaften, Schliesser*innen schikaniert, ausgebeutet und eingesperrt werden!

Freiheit fuer Nero!

(1) Free Nero Blog: https://freenero.blackblogs.org/texte/, Statement der R94 zu den Razzien: https://de.indymedia.org/node/26080

..Zudem konnten wir nach unserem nächtlichen Ausflug beobachten, dass die Bullen anscheinend dazu Übergehen das Inbrandsetzen von Firmenwagen oder Luxuskarrosserie in Leipzig Connewitz zu übergehen. Das heißt für uns:

Lasst mehr Autos in Flammen aufgehen!

Ist ganz einfach: Anleitung für den Bau des Nobelkarossentodes findet ihr hier:

https://militanz.blackblogs.org/42/