Google ist weg - Rassismus bleibt und nimmt täglich zu

Es ist nicht der Rassismus als "Meinung", Pöbeleien oder Attacken, über den sich das Deutschländerwürstchen brav empört, sondern Rassismus als Praxis, der diese Empörung erst möglich macht und der alle Smartphoneys egal welcher "Meinung" eint, nur ist diese Praxis mit inzwischen mehr als 6 Millionen Toten extrem viel blutiger als der Rassismus dieser imperialistischen Völkermörder untereinander; nebenbei das tolle "anti-kapitalistische" Grunzeinkommen nicht nur die Ausbeutung der Welt durch die sinnlose Metropole weiter festschreibt, sondern eh nur durch sie möglich wird.

Was solls?

Die Revolutionäre auf Hartz4 verstehen ja auch nicht, dass es nur deshalb nicht (weg)gekürzt wurde, weil dafür in Südeuropa mehrere Zehntausend durch "Selbstmord" und fehlende Medizin dank reinigender Krise dran glauben mußten, oder vielleicht doch? Schliesslich könnten sie bei Euroaustritt dort dann lange Urlaub machen.

So ist also auch das maximale der Gefühle, ob Smartphones schädlich für Kinder sind - haha - oder in der Schule was zu suchen haben und dann kommt das "Menschenrecht auf Smartphone" als Argument.

Schon eine Diskussion ob der Völkermord ansich oder "bloss" sein Verdrängen rassistisch ist, findet gar nicht erst statt.

KORRUPTE KLASSE

Und in ein paar Jahren wird dieser Völkermord nur noch als Verschwörungstheorie und Paranoia gelten und herhalten für Einweisungen ins Psycho-KZ, das Digitale hat längst jede Revolution unmöglich gemacht, die ohne kompletten Stromausfall auskommen will, aber bereits 2010 hat man die Aufzeichnungen süd-osteuropäischer Stadtguerillas ignoriert, die nötig waren um Überwachungskameras zu umgehen, um ungesehen aktiv zu sein oder bloß ein Auto zu klauen.

Wohl, weil man selbst nie mehr aktiv werden wollte.

Willkommen beim Feind!