Heibo Bleibt.

Oi, heute morgen haben die C0ps die Waldbesetzung Heibo angegriffen. Um sie für die Profitgier des KBO zu räumen. In Zuge dessen sollen in den nächsten Jahren 900 Hektar Wald gerodet werden und Moore zerstört werden, wodurch das ganze Ökosystem zerstört wird. Nur damit wenige ihrer Profitgier nachkommen können. Dabei wird aber nicht nur ein wichtiges Ökosystem zerstört, sondern der Kies und Sand geht vor allem in die Bauindustrie und in die Betonherstellung. Das das ein Riesen Dilemma auf aalen Ebenen ist, müssen wir hier wohl nicht erwähnen.

Deshalb rufen wir dazu auf kommt in den Heibo um die Roimung so schwer und teuer wie nur möglich zu machen und falls ihr das nicht könnt, organisiert euch, solidarisiert euch mit dem Heibo, lauft Spontis, Besetzt die Grünen Büros oder macht andere (militante) Aktionen, um euch mit dem Heibo zu solidarisieren oder einfach um eure Wut raus zu lassen. Je nach dem worauf ihr halt Bock habt! :)

Und an die C0ps, verpiszt euch aus dem Wald, hört auf Menschenleben zu gefährden, hört auf mit schweren Maschinen in den Wald zu fahren. Es herrscht Lebensgefahr!

SoliGaGrü an aale anderen Besetzis und Supporter_innen ;)

PS: wie wir wohl grade erfahren haben haben stellt teils Auto-Walter Geräte für die Roimung, vielleicht wollen sich Menschen ja mal bei ihnen bedanken das sie die Geräte stellen ;)