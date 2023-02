Info zum Tor-Projekt jetzt auch in deutsch

Bitte spenden Sie Ihr Geld für das Tor-Projekt

Tor wird von feindlichen Hackerorganisationen angegriffen. Bitte helfen Sie uns. Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Tor ist im Moment langsam. Hier erfährst du, was los ist.

Warum Tor im Moment langsam ist und was wir dagegen tun.

Seit mindestens 7 Monaten wird das Tor-Netzwerk von verschiedenen Arten von Denial-of-Service-Angriffen (DoS) heimgesucht. An einigen Stellen haben die Angriffe das Netzwerk so stark beeinträchtigt, dass die Nutzer keine Seiten laden oder auf Onion-Dienste zugreifen konnten.

Wir haben hart daran gearbeitet, die Auswirkungen zu mildern und das Netzwerk vor diesen Angriffen zu schützen. Die Methoden und Ziele dieser Angriffe haben sich im Laufe der Zeit verändert, und wir passen uns an, während diese Angriffe weitergehen. Es ist nicht möglich, mit Sicherheit festzustellen, wer diese Angriffe durchführt oder welche Absichten er verfolgt.

Wir werden die Verteidigungsmaßnahmen im Tor-Netzwerk weiter ausbauen und optimieren, um dieses Problem zu bekämpfen. Wir fügen auch zwei neue Mitglieder zu unserem Netzwerkteam hinzu, die sich ausschließlich auf die Entwicklung von .onion-Diensten konzentrieren werden.

Ein großes Dankeschön an unsere Community.

Wir wissen, dass viele Leute Tor benutzen und sich auf Tor verlassen, wenn es um Sicherheit und Privatsphäre geht, während sie sich mit dem Internet verbinden. Es gibt viele Werkzeuge und Teile der Infrastruktur, die ebenfalls auf Tor angewiesen sind. Wir nehmen diese Verantwortung und die Arbeit, die wir machen, sehr ernst.

Das Tor-Projekt hat eine starke Gemeinschaft, die auch die Wichtigkeit von Tor für viele Menschen auf der ganzen Welt versteht und glücklicherweise war sie immer da, um zu helfen.

Während unserer Arbeit, die Verteidigung des Netzwerks zu verbessern, sind viele Menschen aufgestanden, um uns zu unterstützen, diesen Angriff zu bekämpfen und sicherzustellen, dass das Tor-Netzwerk für die Nutzer stabil ist. Verbündete haben die Wichtigkeit der finanziellen Unterstützung von Tor hervorgehoben, haben Spendenaktionen durchgeführt, um weitere Server zum Netzwerk hinzuzufügen, haben die derzeitigen Betreiberverbände unterstützt und haben sich zur Onion Services Resource Coalition zusammengeschlossen, was es uns ermöglicht hat, zwei neue Entwickler für das Netzwerkteam einzustellen, die sich speziell auf Zwiebeldienste konzentrieren werden. Dies und die zahllosen Unterstützer, die Tor in den sozialen Medien und in ihren Gemeinden bekannt gemacht haben.

Wir möchten diesem Beitrag ein großes Dankeschön an jeden in unserer Community hinzufügen - und an unsere Freunde bei Ocelot, Quiet, Wasabi Wallet / zKSNACKs, Fedimint, Trezor, OpenSats und Freedom of the Press Foundation - die uns gerade auf alle möglichen Arten helfen, wir danken euch.

Auch Sie können helfen! Und so geht's:

Wir sind unserem Ziel, die Entwicklung von Zwiebeldiensten für zwei Jahre vollständig zu finanzieren, um die Auswirkungen dieser Angriffe zu mildern, zu 70 % näher gekommen. Wir müssen noch 155.000 $ aufbringen.

Wenn du an die Wichtigkeit des Tor-Netzwerks und dessen Verteidigung gegen Angriffe glaubst, dann spende bitte direkt für diese Arbeit:

Spenden Sie in USD über Stripe oder PayPal: Fügen Sie "onion services" in das Kommentarfeld ein.

Mach eine BTC-Spende über BTCPayServer: wir wissen, dass deine Spende für den Ausbau der Zwiebel-Dienste verwendet wird.

Spenden Sie in Kryptowährungen direkt an unsere Geldbörse: Lassen Sie uns wissen, dass Sie unter giving at torproject.org gespendet haben.

Sie können zum Fonds der Onion Support Coalition beitragen, indem Sie eine Spende machen.

Wenn Sie Informationen haben, die uns helfen könnten, die Art dieser Angriffe besser zu verstehen, können Sie uns per Signal kontaktieren: https://signal.me/#p/+17787431312.

Wenn du ein Relais-Betreiber bist und mehr darüber wissen möchtest, wie du dein Relais gegen diese Art von Angriffen schützen kannst, kannst du dich mit uns über die E-Mail-Liste tor-relays auf lists.torproject.org in Verbindung setzen. Wir empfehlen allen Serverbetreibern, dieser Liste beizutreten, damit sie über die besten Methoden informiert sind, um das Tornetzwerk gesund zu halten.