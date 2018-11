(Video) Grüße aus Rojava

Anlässlich der Oktoberrevolution vor 101 Jahren und der Novemberrevolution in Deuschland vor 100 Jahren haben wir hier in Rojava folgendes Video und Fotos aufgenommen:

https://www.youtube.com/watch?v=HRvIVK1NFbY

Wir erachten Geschichtsbewusstsein als wichtigen Teil unseres Kampfes heute. Natürlich haben sich in 100 Jahren die Gesellschaft und die Wirtschaft stark entwickelt und verändert und es gab grosse geschichtliche Entwicklungen. Der 2. imperialistische Weltkrieg, Höhenflug und krisenhaftigkeit des westlichen Kapitalismus, Zerfall der Sowjetunion; um äusserst grob darauf einzugehen. Dennoch denken wir, ist es wichtig uns zu erinnern und vor allem zu analysieren: Welche Entwicklungen haben zu einer revolutionären Situation geführt? Was waren die Vorbedingungen? Was ist mit der Revolution passiert? usw.

Mit unseren Fotos und Videos wollen wir dazu aufrufen, über diese Fragen nachzudenken. Auch heute sehen wir in der Türkei und in Syrien und Rojava die Widersprüche der imperialistischen Machtblöcke und die Bevölkerung, die unter ihren Kriegen leiden, wenn sie ihre Geschicke nicht selber in die Hand nimmt. Rojava wird von verschiedenen Seiten bedroht. Anfang dieses Jahres wurde mit dem Einverstandnis Russlands Afrin von der Türkei annektiert. Jetzt droht dasselbe mit den restlichen Gebieten Rojavas. Diesmal liegt es an den USA den Luftraum freizugeben. Wie sie mit ihren imperialistischen Interessen umgehen, ist wohlbekannt. Was sie in diesem konkreten Fall machen werden, wird sich bald zeigen.

Wir rufen auf, zur Solidarität mit den Kämpfen in Rojava und in der Türkei.

Hoch die internationale Solidarität!

Zum Foto zur Novemberrevolution haben wir folgenden Text auf Englisch geschrieben:

Dear Friends and Comrades!With our picture we want to remember the 100 year anniversary of the November Revolution in 1918 in Germany. The November Revolution ended the Kaiserregime in Germany but failed, in the end, as a socialist revolution. The time after the so called „Weimarer Republik“ was a horrible place for millions of workers. Crises, unemployment, poverty, and hunger ruled Germany while the life standard in the Soviet Union after the successfull October Revolution kept on growing in the late 20s and 30s. The reasons for which the November Revolution failed are diverse. At least we can state that the acting of the Social Democratic Party of Germany (SPD) played an important role by betraying the revolution. SPD‘s progressive parts like Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg splitted from the fraction majority and founded the Spartakusbund from which later the Communist Party of Germany issued. To prevent the socalist revolution, SPD‘s right wing associated with the Kaiserreich‘s old military class in the so called „Ebert-Groener Pact“. During the following month many revolutionary workers were shot to death or were wounded. In January 1919 Karl Liebknecht and Rosa Luxenburg were killed by the reactionnairies. It is the same SPD, the same so called social democrats, with today are also responsible for weapon trading of Germany with the fascist regime in Ankara. It is the same SPD which accentuated the oppression of progressive Kurdish and Turkish people in Germany as it is in power in Germany with the SPD/CDU coalition.

