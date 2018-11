Reich wegen Waffen

Eine Auswahl weiterer möglicher Ziele:

Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler, der in den USA wohnt, und seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler gehören zu den reichsten Deutschen. Das manager-magazin Sonderheft 2018, aus dem alle folgenden Zahlen stammen, schätzt ihr Vermögen auf sage und schreibe 17 Milliarden Euro. Die Firma Schaeffler aus Herzogenaurach ist Zulieferer für militärische Flug- und Fahrzeuge wie z.B. den Militärtransporter Airbus A400M, der die Fluglager-Technologie der hauseigenen Marke FAG nutzt.

Die Familien der beiden Geschwister Willi und Isolde Liebherr mit 8 Milliarden Euro Vermögen wohnen in Bulle, im Kanton Freiburg in der Schweiz. Alle Aktionäre der Firma sind Familienmitglieder. Auch Liebherr ist Zulieferer für Rüstungskonzerne wie Airbus.

Die Familie Voith (Heidenheim) besitzt 2,5 Milliarden Euro. Hanns Voith hatte mit seiner zweiten Frau sechs Töchter. In den 1990ern übernahm dieser Familienzweig die GmbH mit den Kerngeschäften Papier-, Kraftwerks-, Antriebs- und Bespannungstechnik. Sie liefern auch Antriebssysteme für Panzer und Kriegsschiffe. Wenn von Familie Hanns Voith die Rede ist, sind heute die sechs Frauen gemeint, die bis auf eine Ausnahme den Namen ihrer Ehemänner angenommen haben und verstreut in der Bundesrepublik leben. Die Ausnahme ist Angela Voith. Sie hat eine Tochter, Ophelia Nick, die aktives Mitglied der Grünen ist. Zu den anderen fünf gehören eine Martina, außerdem eine, die mit Konrad Schily (dem Bruder von Otto Schily) verheiratet war, eine weitere Tochter hat den Erben Ferdinand Oliver Porsche geehelicht.

Die Familie Diehl besitzt 2 Milliarden Euro, die u.a. aus der Wehrtechnik kommen. Die Firma befindet sich in Gänze in Familienbesitz. Ihr Defence-Bereich produziert u.a. Lenkflugkörper, Halbzeuge, Zünder und elektronische Steuerungen. Werner Diehl wohnt in der Schweiz, seine Brüder heißen Peter und Thomas. Letzterer starb 2017 und hinterließ eine Tochter und zwei Söhne mit den Namen Thomas jr. und Markus.

Die Familie Lürßen verdient ihr Geld mit dem Bau von Kriegsschiffen u.a. in der Lürssen-Werft und bei Blohm+Voss. Die Wolgaster Lürssen-Werft (Peene-Weft) lieferte Kriegsschiffe nach Saudi-Arabien, die im Jemenkrieg mit einer Seeblockade beteiligt waren, wie im September 2018 bekannt wurde. Weitere Kriegsschiffe von Lürssen an Saudi-Arabien sollen folgen. Die Familie ist eine der reichsten Familien in Bremen. Geführt wird das Unternehmen von Friedrich Lürßen und seinem Vetter Peter Lürßen. Ebenfalls Teil der Familie ist Christian Lürßen, der Besitzer der Baumschule in Beverstedt-Osterndorf.

Die Familien Michael Lüke und Thomas Ortmeier aus Emsdetten besitzen 300 Millionen Euro aus der L&O-Holding, die Handfeuerwaffen produziert. Zur Holding gehört der Waffenhersteller SIG Sauer, der u.a. für den militärischen Einsatz produziert.

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin hat seine 250 Millionen von der MTU Friedrichshafen, die Motoren für Militärfahrzeuge baut.

Die Familien Silvius Dornier, Christian, Camilo sowie Conrado Dornier mit jeweils mehreren 100 Millionen Euro Vermögen haben die Dornier GmbH in Friedrichshafen geführt, die später von Daimler-Benz und DASA übernommen und teilweise in EADS integriert wurde. Heute ist die militärische Luftfahrt, Raumfahrt, Wehr- und Systemtechnik von Dornier Teil von Airbus Defence and Space.

Proteste sind ebenso erwünscht wie Ergänzungen...