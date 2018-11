Gǎi Dào Nr. 95, November 2018 erschienen

Und wir haben in dieser Ausgabe ein Wendeposter! Das ABC-Dresden hat vor einiger Zeit ein sehr gutes Poster übersetzt, das ein wichtiges Thema behandelt: Hierarchiebildung in Gruppen und wie diese verhindert werden können. Auf der Rückseite ein Motiv für die Befreiung aller Gefangenen vom kürzlich gegründeten ABC Südwest.

Wir würden gerne der GaiDao zu mehr Reichweite verhelfen. Mehr abos wären dafür sinnvoll. Nicht, dass durch die Druckausgaben Geld reinkommen würde (das läuft alles auf Selbstkostenbasis), aber wir hoffen halt, dass die Hefte mit anderen Menschen geteilt werden, in WGs und sozialen Zentren rumliegen und wir mit den auch von euch eingereichten wunderbaren Texten möglichst viele Menschen berühren. Damit wir mittelfristig noch mehr auf die Reihe bekommen, so als Anarchist*innen.

Gesellschaftlich passiert mal wieder viel. Scheisse, aber auch gute Sachen. Die üblen Geschichten dürft ihr euch selber suchen (auch hier im Heft). Aber gute Nachrichten sollen nicht unerwänht bleiben:

Dass kreative, breite, aber auch radikale Anti-Gentrifizierungs-Bündnisse auch erfolgreich sein können, beweist die Verhinderung des Google-Campus in Berlin. Da hätten wir gerne einen Text dazu gehabt. Gentrifizierung ist ja ein globales Problem, das die Lebensumstände vieler Menschen beeinflusst und ist Kristallisationspunkt für viel Bewegung. Lasst uns mal schauen, wie wir dabei helfen können, die individuelle Empörung in konkrete, kollektive Veränderungslust zu verwandeln!

PS: haltet Ausschau nach Soli-Aktionen für Brasilianer*innen, die Leute dort werden es brauchen!

Website des ABC Dresden zum runterladen des Hierarchie-Posters:

https://abcdd.org/material/

