Klimakiller Deutsche Bank | Lützi bleibt!

NRWE räumt nicht nur mit Hilfe der Robocops Lützerath, sondern auch mit dem Geld der Deutschen Bank.

Damit ist die Deutsche Bank größte Geldgeberin eines von Europas größten Klimakillers. Sie vergibt weltweit Milliarden an Konzerne, die neue Kohlekraftwerke planen und auch in Zukunft noch voll auf Kohle setzen und finanziert dirket die Zerstörungs unseres Planeten.

Im Rahmen des dezentralen Aktionstages am 11.01.23 haben wir in Berlin dezent darauf hingewiesen was wir davon halten.

No Banks | No Cops | No Aktionskonsens