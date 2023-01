Book Release „Mega Unerhört: Adbusting mit Polizei, Militär und Geheimdiensten“, Di. 7.2.2022 um 20h

Adbusting, das ist ein Kunstwort aus den englischen Begriffen „Advertising“ (Werbung) und „to bust“ (zerschlagen, sprengen, auffliegen lassen, veralbern). Damit beschreiben Street-Art-Künstler*innen das politisch motivierte Verändern von Werbung. Tausende Beispiele von solchen Aktionen haben die Kommunikationsguerilla-Enthusiast*innen des Berlin Busters Social Club mittlerweile in ihren geheimen Archiven in den Tunneln tief unter der Hauptstadt gesammelt, kuratiert und manchmal ausgestellt oder als Buch veröffentlicht. Das Bewahren und Zeigen von Vergänglichem steht bei der Arbeit des Clubs im Vordergrund: „Adbustings sind ja doch ein recht flüchtiges Medium, das selten länger hält als eine Woche“, sagt Boris „Ad“ Buster, Mitglied des Clubs. Dazu stellt der Ex-Tennisstar klar: „Wir machen selber keine Aktionen, wir reden immer nur drüber.“

Das neue Buch

Der Berlin Busters Social Club verspricht Spektakuläres in der Ankündigung zum neu erscheinenden Buch „Mega Unerhört: Adbusting mit Polizei und Militär“: „Das Buch zeichnet mit vielen Hochglanz-Aktionsbildern nach, wie Adbustiungs ihren Weg vom Terrorabwehrzentrum und den DNA-Laboren der Polizei in vom Hauptstadtkulturfonds bezahlte Ausstellungen und Museen nahm“ erklärt Adbustian Bustewka, Comedian und Kühlschrankwart*in des Clubs. „Gab es 2018/19 noch Hausdurchsuchungen wegen Adbusting, so ist das Kapern von Werbevitrinen mit eignen Postern heute weitgehend entkriminalisiert.“

Das ist nicht unbemerkt geblieben: Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei dazu: „Kann nicht sein, dass das stärkste Mittel des Rechtsstaats gegen solche Perversion das Kunsturheberrecht ist.“ Und CDU-Generalsekretär Stefan Evers empörte sich gegenüber der Hauptstadtpresse: „Solche linksradikalen Aktionen zur Kunstform zu erklären, finde ich einfach irre.“ Die Geschichten und Mythen, wie es der Berliner Kommunikationsguerilla-Szene mit einer ungewöhnlichen Mischung aus rotzfrecher Öffentlichkeitsarbeit, parlamentarischen Anfragen und wilden Aktionen gelang, trotz Hausdurchsuchungen, Terrorabwehrzentrum und DNA-Analysen Adbusting weitgehend zu entkriminalisieren, bilden den Hauptteil des Buches.

Dank Material aus dem Bundesarchiv in Koblenz, aus dem Museum Berlin-Karlshorst und aus der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gelang es dem Berlin Busters Social Club, eine Adbusting-Aktion der „Roten Kapelle“ aus dem Jahr 1943 zu rekonstruieren. „Gerade Polizei- und Gerichtsakten sind neben Tageszeitungen eine wichtige Fundgrube für unser Archiv“ freut sich Carolin Überklebdenstuss, Chef-Historiker*in im Berlin Busters Social Club über die Funde.

Kommunikationsguerilla und interaktive Werbevitrinen-Karte

Weitere Kapitel beschäftigen sich mit Kommunikationsguerilla-Aktionen im weiteren Sinne. Eines untersucht die Wirkung von ironischen Fake-Schreiben, ein weiteres betrachtet unautorisierte Umgestaltungen von Denkmälern. „Und für den Fall, dass wer den Schlüssel zu seiner Werbevitrine im Wohnzimmer oder im Vereinsheim verbummelt hat, haben wir anlässlich der Veröffentlichung des neuen Buches mit anderen Kollektiven gemeinsam im Internet eine interaktive Karte erstellt, in der man nachschauen kann, mit welchen im Baumarkt erhältlichen Rohrsteckschlüsseln die Werbevitrinen bei einem zu Hause nochmal aufgehen“ freut sich Boris „Ad“ Buster.

Großes Interesse

Das Debutwerk „Unerhört: Adbustung gegen die Gesamtscheiße“ veröffentlichte der Club 2019 zunächst im Selbstverlag: Ein voller Erfolg. Das Buch stieß auf so viel Interesse, dass der Berlin Busters Social Club 2019 fast 100 Veranstaltungen in Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich durchführte. 2020 brachte der Unrast-Verlag eine editierte Auflage heraus. 2021 zeigte die Ausstellung "Werbepause-The Art of Subvertising" im Kunstraum Kreuzberg Exponate aus der Sammlung des Clubs. Zum Entsetzen der CDU förderte der Hauptstadtkulturfonds dies mit 75.000 Euro.

Internationale Veranstaltungs-Tournee

Und wie geht es für den Club nun weiter? "Erstmal lassen wir es beim book release ordentlich krachen" sagt Boris Buster: "Und dann gehts international auf Veranstaltungs-Tournee". Termine in Göttingen, Wien und Graz seien schon gebucht. "Und es werden sicher noch mehr!"

Wir danken der Bertha-von-Suttner-Stiftung und der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsgegner*innen für ihre Unterstützung.

book release „Mega Unerhört: Adbusting mit Polizei, Militär und Geheimdiensten“

Di. 7.2.2022 um 20h

Großer Saal in den Mehringhöfen, Gneisenaustraße 2a, 2. Stock

Weitere Buchpräsentationen:

Fr. 10.2.2023 Göttingen

Do, 16.2.2023 Wien

Fr. 17.2.2023 Graz

Mehr Infos:

bbsc.blackblogs.org

Kontakt

bbsc@riseup.net

Die Karte:

adbustingschluesseldienst.noblogs.org