[S] Schluss mit dem Massensterben im Mittelmeer: Symbolisches Blutvergießen auf dem Marienplatz

Denn die Regierungen Europas – allen voran Deutschland – verschärfen ihr „Migrationsmanagement“ immer weiter. Grenzzäune in Ungarn, Aufrüstung von Frontex oder mörderische Auffanglager in Libyen. Für Menschen, die sich aus unerträglichen Lebensverhältnissen retten wollen, heißt das, ein immer weiter steigendes Risiko, die Flucht zu überleben. Denn sie sind es, die in den Auffanglagern Menschenhandel, Folter und Vergewaltigungen ausgesetzt sind. Sie sind es, die immer gefährlicherer Fluchtrouten nutzen müssen. Sie sind es, die dem Militärapparat im Mittelmeer gegenüber stehen. Und trotz all dieser Bedrohungen sind ihre Gründe, sich auf den Weg zu machen, schwerwiegender. Krieg und bewaffnete Konflikte sind dabei Fluchtursache Nummer 1: In Syrien und Afghanistan, Somalia oder dem Sudan.

Es liegt damit an uns, der Abschottungspolitik der EU etwas entgegenzusetzen. Hier vor Ort müssen wir uns für eine bessere Welt engagieren. Glücklicherweise regt sich gegen die derzeitige tödliche Politik Deutschlands und der EU auch Protest und Widerstand. Einige fahren ins Mittelmeer und retten dort Leute vor dem Ertrinken. Andere organisieren Kundgebungen und Demonstrationen, um ihre Solidarität mit geflüchteten Menschen sichtbar zu machen.

Hier in Stuttgart wird es dieses Wochenende – am Sonntag, dem 14. Oktober – die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen. Am Tag der Landtagswahlen in Bayern soll deutlich gemacht werden, dass eine Politik von Rassismus, Aufrüstung und Spaltung nicht einfach so hingenommen wird! Kommt vorbei:

Sonntag, 14.10., um 17:30 am Stuttgarter Schlossplatz

Schluss mit der Festung Europa – Schluss mit den tausenden Toten im Mittelmeer.

Für eine Welt ohne Krieg, Rassismus und Spaltung!