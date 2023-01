[KA] Update Übersicht zum Aktionstag Beat the System am 07.01.2023 in Karlsruhe

Zuganreise Neustadt a.d. Weinstr.:

15:00 Uhr – Neustadt Bahnhof

Demonstration:

17:00 Uhr – ab Kronenplatz Karlsruhe hier geht`s zum:

* Aufruf

* Appel francais

* نداء!!

* Звоните на русский

* Hívja a magyart

Küche für Alle:

20:00 Uhr – Café Noir – Schauenburgstraße 5

Party:

22:00 Uhr – P8 – Schauenburgstr. 5

elektronische Musik von verschiedenen Djs

Lineup:

U+2205 (Music without Borders)

Slava (Livetechno mit Groovebox und Synthesizer)

Nentoke Crew – DRTN (Soundcloud.com/DKOLGJNI)

Bias (Deep, Minimal DNB, düstere treibende Beats)

Gismo (DNB)

26 Degree (DNB)

MVRX (Minimal/Techno/Ambient)

Infos zur Barrierefreiheit:

Die Startkundgebung ist mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Haltestelle Kronenplatz zu erreichen. Am Ort der Abschlusskundgebung befindet sich die Haltestelle ZKM. Zudem sind an den Zwischenkundgebungen Marktplatz und Europaplatz öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen.

Falls du Unterstützung bei der Anreise, während der Demo oder der Party haben möchtest oder benötigst, dann schreib uns per Mail an beatsystem@riseup.net an. Wir versuchen dich bestmöglich zu unterstützen, damit auch du an der Demo teilnehmen kannst.

Leider ist es uns nicht möglich eine Übersetzung in Gebärdensprache anzubieten. Wir versuchen möglichst alle Redebeiträge im Nachhinein online zur Verfügung zu stellen.

Die Demostrecke wird uns durch die Innenstadt von Karlsruhe führen. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass dort stillgelegte Gleise ein mögliches Hindernis darstellen können.

Die gesamte Strecke ist geschätzt 3,5 km lang.

Wir können hier beschreiben, dass sowohl die Veranstaltungshalle der P8, sowie das Café Noir, indem die Küche für alle stattfindet, ebenerdig zugänglich sind.

Eine barrierefreie Toilette steht zur Verfügung.

Das Café Noir wird während der Party ein Rückzugsort für Menschen sein, die eine Pause von lauter Musik und Trubel suchen. Hier gibt es kostenfrei Tee und Wasser sowie Sitzmöglichkeiten wie eine Couch, Sessel und Stühle mit Tischen.

Die P8, sowie das Café Noir sind über die Haltestellen Windeckstraße und Hardecksiedlung zu erreichen.

https://beatthesystem.blackblogs.org/2023/01/03/infos-zum-thema-barrierefreiheit/

Alle weiteren Infos: beatthesystem.blackblogs.org