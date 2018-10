Auftakt von RabAZ: Parkgürtel "Am Autonomen Zentrum" eröffnet

Die Planungen der Stadt Köln für die sogenannte "Parkstadt Süd" wollen nicht so richtig vorankommen. Der Bebauungsplan wurde vom Bundesverwaltungsgericht gestoppt. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligungsveranstaltung werden ignoriert, weil sie der Stadt nicht in den Kram passen. Kreativität spielt ohnehin keine große Rolle. Diverse engagierte Projekte, wie beispielsweise das Autonome Zentrum, das Urban Gardening Projekt Neuland, die Ateliers am Eifelwall bleiben unberücksichtigt und werden mit der Begründung, dass mehr Fläche für den Park benötigt würde, um ihre Räume oder Flächen gebracht. Zeitgleich werden Ausnahmen für riesige Parkhäuser und Parkmöglichkeiten für Autos geschaffen. Ein kurzer Spaziergang über Rollrasen zum Parkhaus und dann in den VW-Diesel oder den SUV - ein Träumchen vom innerstädtischen Naturerlebnis.

„Dass man Natur und Kultur auch mit Gewinn für alle verbinden kann, dazu reicht die stadtplanerische Phantasie derzeit nicht,“ erklärt Förster weiter. „Um dieser fehlenden Vorstellungskraft auf die Sprünge zu helfen, sind wir heute in Eigeninitiative und ganz autonom aktiv geworden und haben den ersten Abschnitt der Parkstadt bereits heute eröffnet.“ Seit Mittwoch Nachmittag zieren Pflanzen und Sitzgelegenheiten einen ersten kleinen Abschnitt der zukünftigen Grünfläche. Feierlich eröffneten die Aktivistinnen mit dem grünen Daumen den Weg "Am Autonomen Zentrum", der zukünftig das Tor zur Parkstadt Süd darstellen könnte.

Und so könnte es aussehen:

Nach dem Spaziergang durch den Park noch zum Konzert ins AZ oder kurz im Umsonstladen und dort die Sonderangebote checken (alles 0 Euro)? Nach dem Yoga oder Improvisationstheater noch in den Park setzen? Politische Infoveranstaltungen besuchen, um diese Stadt weiter vor Nazischeisse zu bewahren oder das Atelier mitgestalten und eigene Kunst zu schaffen? Mal zu einer eigenen Veranstaltung einladen, um Mitstreiter*innen für die eigene zivilgesellschaftliche Initiative zu finden? Zur Radtour durch den Grüngürtel nochmal schnell das Fahrrad in der DIY Fahrradwerkstatt reparieren? Nach dem Besuch des Stadtarchivs mit Menschen diskutieren, wie mensch es besser machen könnte? All das steht nicht im Widerspruch zu einem verwinkelten Parkgelände, sondern ergänzt das Ensemble.

Förster: „Angesichts der Tatsache dass die Stadt Köln kein vergleichbares Gelände für ein autonomes Sozial- und Kulturzentrum zu bieten hat und lediglich Gelände am Stadtrand (potenziell mit aufgestellten Containern) vorschlagen kann, stellen wir die Frage: Warum kein AZ in der Parkstadt? Wieso sollten sich selbstverwaltete Kultur, Politik und Kunst nicht mit Erholung und Freizeit in einem attraktiven Park gegenseitig ergänzen. Weshalb wertschätzt eine Stadt wie Köln das Engagement von hunderten Menschen zur Schaffung von unkommerziellen Angeboten nicht und startet keinen Wettbewerb der Ideen für eine attraktive und spannende Gestaltung der Parkstadt Süd mit Autonomem Zentrum an dem alle Menschen (außer Nazis) partizipieren können?“

Mario Hambach, ein weiter Aktivist, ergänzt: „Wenn wir und viele andere keinen Platz in den Plänen der Stadt haben, ist unsere Antwort ein widerständiger Appell an alle Menschen dieser Stadt, die Gestaltung einfach selbst in die Hand zu nehmen. Sich nicht in Pseudo-Beteiligungsverfahren, wie sie wieder für November geplant sind, einlullen zu lassen, sondern den Raum, den es noch gibt, zu nutzen, eigene Vorstellungen zu realisieren und mit anderen zu teilen. Die Stadt gehört uns allen! Worauf warten wir?“

Auftakt der Aktionstage "RabAZ in Köln"

Die Aktivist*innen laden alle Menschen in dieser Stadt ein, den neu eröffneten Parkstreifen mitzugestalten, das Gelände zu erkunden, sich ein eigenes Bild zu machen und der Phantasie freien Lauf zu lassen. Der neu eröffnete Weg „Am Autonomen Zentrum“ führt zwischen AZ und Justizgebäude von der Luxemburger Str. direkt in den zukünftigen Park Richtung Südstadt.

Mit der Eröffnung des Grünstreifens, eröffnen die Aktivist*innen auch gleichzeitig die Aktions- und Vernetzungstage RabAZ. Heute und in den kommenden Tagen laden der ebenfalls bedrohte Wagenplatz Wem gehört die Welt und das AZ Interessierte und Mitstreiter*innen zum gemeinsamen Austausch und zu diversen Aktionen in der Stadt für den Erhalt der beiden Projekte. Das AZ bedankt sich für die gestifteten Pflanzen bei der ebenfalls bedrohten Pflanzstelle in Kalk sowie den Aktivist*innen im Hambacher Forst.