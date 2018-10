Ølhafen dritte Besetzung

Unruh Besetzung

Pressemitteilung zum Umzug der Wagencrew Ølhafen 25.09.2018

Am Dienstag den 25.09.2018 haben wir, die Wagencrew Ølhafen die brachliegende Fläche neben der alten Unruh-Spedition in der Bremer Neustadt mit Bauwagen und Wohn-LKWs besetzt.Wie bereits Aktivist*innen vor 6 Jahren wagen wir den Schritt, diesen Ort zu besetzen. Dieses Gelände liegt seit Jahren brach und freut sich nun, von uns mit neuem Leben gefüllt zu werden.

„Wir wollen gegen die Verwertungslogik der Leerstandsverwalter ein Zeichen setzen und kritisieren die Verdrängung von subkulturellen Freiräumen an den Stadtrand. Bezahlbarer Wohnraum wird knapp, während in der Überseestadt Luxuslofts verstauben“

Vor 7 Wochen besetzten wir ein Gelände an der Richard-Dunkel-Straße. Dort wurde ein auf 2 Wochen befristeter Zwischennutzungsvertrag unterzeichnet um einer polizeilichen Räumung zu entgehen. Es gab ein vielfältiges Programm mit verschiedensten Veranstaltungen, von Kino über Flohmarkt bis hin zu Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt.Doch zwei Wochen sind nicht genug, um ausreichend Infrastruktur für die Realisierung unseres Projektes aufzubauen. „Wir suchen nach einer langfristigen Lösung für unser Projekt“

5 Wochen lang besetzten wir mit unseren Wägen das ehemaligen Toys ‚R‘ Us-Gelände an der Neuenlander Straße, wo ein Mini-Skatepark aufgebaut wurde und mehrere Küfas (Küche für Alle) und Konzerte stattfanden.Nach einigen Telefonaten und einem Treffen mit den Grundstücksbesitzern DEGES und Thomas Lecke-Lopatta vom Senat für Bau, Umwelt und Verkehr, wurde die Nutzung der Fläche nicht länger geduldet, da dort erste Baumaßnahmen für den geplanten Bau der A281 beginnen sollen.

Auf der nun belebten Brache neben der ehemaligen Unruh-Spedition ist ein buntes Programm geplant und keine Ruhe zu erwarten.

27.09.2018

– Mitteilung zu den aktuellen Ereignisse – Der frühe Vogel fängt nicht immer den Wurm.

Heute, am frühen Morgen um acht Uhr hatten wir Besuch von der Polizei des Reviers Neustadt.

Die eingesetzten Beamten fragten uns, ob wir etwas Auffälliges mitbekommen hätten. Das konnten wir Aufgrund der Uhrzeit nur etwas irritiert verneinen.

Sie sagten uns, dass sie von einem Menschen gerufen wurden, der laut eigener Aussage von Aurelis Real Estate damit beauftragt wurde, sich ein Bild über den Zustand der Häuser der alten Unruh-Spedition zu verschaffen. Dabei seien ihm vermummte Personen aufgefallen, welche sich bedrohlich auf in zubewegt hätten, weshalb er die Polizei zu Hilfe rief.

Das hat uns sehr verwundert.

Wir denken nun, dass es nicht auszuschliessen ist, dass die Aurelis Fakten schaffen wollte, um eine schnelle Räumung zu bewirken, da die Polizei somit auf Grund von „Gefahr im Verzug“ eine rechtliche Grundlage für ein unmittelbares Vorgehen gegen die Besetzung hätte.

Ausserdem haben Recherchen ergeben, dass Aurelis – laut eigener Aussage – nächste Woche Freitag einen Notartermin mit einem potenziellen Investor vereinbart hat und sie alles daran setzt eine „lastenfreie“ Übergabe zu ermöglichen.

Um diese konkrete Bedrohung eines neu geschaffenen Freiraums zu verhindern, laden wir die zukünftigen Eigentümer*innen herzlich ein, mit uns über eine mögliche Nutzungsvereinbarung zu verhandeln.

30.09.2018

Seit gut zwei Monaten ist der Ölhafen nun unterwegs auf der Suche nach einer Fläche, auf der unser und euer neuer Wagenplatz entstehen kann. Nun stehen wir auf der dritten Fläche, nach zwei Umzügen, fünftausend Plena, aufreibenden Gesprächen mit Leuten aus der Stadt, Cops und Besitzer*innen von Brachen und ganz viel Unterstützung verschiedenster Art von euch. Auf der Brache vor der alten Unruh-Spedition, an der Senator-Appelt-Straße, erwartet der Ölhafen nun am Montag, den 1. Oktober 2018, Besuch. Obwohl wir uns über den meisten Besuch freuen, wird es diesmal nicht so schön. Die Aurelis (Eigentümerin unserer Fläche) hat uns schon am Freitag mitgeteilt, dass sie uns an diesem Vormittag ein schriftliches Hausverbot vorbeibringen wird, mit einer Frist von wenigen Stunden. Nach Ablauf dieser Frist soll eine Räumung eingeleitet und Strafanzeigen verteilt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir an diesem Tag nicht alleine bleiben würden, sondern von all den tollen Menschen begleitet, die uns in den letzten zwei Monaten so grandios zur Seite standen und allen anderen! Kommt bunt und zahlreich!

Wir können nicht genau sagen, wann die Besitzer mit Polizei hier sind, doch erwarten diese ab 8:00 Uhr morgens, es wär schön wenn ihr dann schon hier seid. Doch auch den gesamten Tag über brauchen wir alle, deswegen kommt wann ihr es schafft.

Adresse: Beim Neustadtsgüterbahnhof/ Ecke Senator Appelt Straße

Ihr hört von uns.

Ølhafen.