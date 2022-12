[HAL] Weihnachtsgrüße an Immobilienhaie

Wir haben uns die Weihnachtszeit zum Anlass genommen ein paar Geschenke zu verteilen und die Verantwortlichen dieser beiden Vertreibungen aufzusuchen. Dafür waren wir in der Lindenstraße in Dölau bei Biehn, dem Investor der Steinstraße 34 und in Halle in der August-Bebel-Straße bei Herold, der die Bewohner des schiefen Hauses vertrieben hat. Wir hoffen den beiden gefallen die Überarbeitungen an ihren Autos, auch wenn sie die jetzt wohl nicht mehr fahren können.

Frohe Weihnachten und denkt immer daran: Jede Räumung hat ihren Preis! Es lebt sich auch gut ohne Menschen auf die Straße zu setzen.