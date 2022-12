Wuppertal grüßt die Anarchisten & anderen Aufständischen Antagonisten in Lützerath

Wir begrüßen das über Bord werfen des Aktionskonsenses und reihen uns hier mit einen Aufruf zu Wilden Tagen ein.

Die Herrschenden haben einen Krieg angefangen, in welchem sie nicht nur gegen uns kämpft, sie kämpft ihn vor allem gegen diejenigen, die noch nicht dazu in der Lage sind sich zu wehren. Es sind unsere jüngeren Geschwister und unsere späteren Wegbegleiter. Es sind die Armen, die Ausgebeuteten, die den deutschen „Oligarchen“ schutzlos ausgeliefert sind. Lützerath ist nicht der Ort, wo es angefangen hat, aber wird der Ort sein, nachdem alles anders sein wird.

Osterholz:

Auch ein Jahr nach der Räumung sind unsere Ziele & die Wut weiträumig angesiedelt. So hat Oetelshofen es gewagt weitere Bäume im Osterholz zu fällen. Zu Den Geschäftspartnern von Oetelshofen gehören u.a. RWE und Thyssenkrupp. Ihren Dreck verfrachten sie auf den Strecken der Deutschen Bahn. Sie besitzen massig Immobilien und treiben ihr Techtelmechtel mit der Lokalpolitik.

Für die „Reulung“ wurde das Material (z.B. Lichtmäste) wie schon damals im Hambacher Forst von Boels geliefert werden, genauso wie der neue Zaun, welcher das ehemals besetzte Gebiet nun „Schützen“ soll.

BUGA:

Ihre scheiß Bundesgartenschau können sie sich übrigens auch sonst wo hin stecken. Es wird keine BUGA in Wuppertal geben und dafür wird ebenfalls kein intakter Wald gerodet! Ein Warm Up dazu ist in diesem Jahr von uns zu erwarten.

Mörder Bullen und der Drecks Schutzapparat, der sie schützt:

Wir werden Kämpfe verbinden, denn wir haben unsere toten Geschwister nicht vergessen, die brutal von der Wuppertaler Polizei ermordet wurden. Die Staatsanwaltschaft hat derweil nix besseres zu tun, als auf diese Toten zu spucken, in dem sie Lügen verbreiten und versuchen Tote zu verheimlichen. Eine 2. Gerichtsobduktion hat ergeben, dass der erste Gerichtsmediziner wohl unter Drogen stand, zumindest würde das den zusammengelogenen Scheiß erklären und die Behauptung von Drogeneinfluss, der immer wieder aufgeworfen wird. Im Fall von Zantiotis tut die Staatsanwaltschaft alles, damit es nicht vor Gericht landet, sie hat den Tod sogar erst versucht zu vertuschen, was schon darauf schließen lässt, dass hier was nicht stimmt. Die Bullen haben ebenfalls versucht die Aufnahme von der Festnahme zu löschen. Zum Glück hatte die Schwester es schon weitergeschickt. Es ist relativ klar, dass die Polizei Wuppertal ein Faschismus Problem hat und es nur eine Frage der Zeit ist, bis hier die Gruppen auffliegen.

Am Tag X werden wir uns zusammenfinden und unsere Wut auf die Straße bringen.

Es wird eine Sponti geben und wir rufen zu dezentrale Aktionen auf. Wir werden die Cops Willkommen heißen und den künstlichen Burgfrieden brechen. Es wird vorbei sein mit den Ruhigen Nächten. Die ersten 7 Autohäuser haben schon von einer uns unbekannten Gruppe/n Besuch bekommen und wir werden die Schlange sein, die ihre Beute erlegt. Schlangen sind eigentlich friedlich, außer du provozierst sie so lange, bis sie eiskalt und furchtlos zurückschlagen. Eure Repressionen interessieren uns nicht und vor euren Schergen haben wir keinen Respekt. Wir werden nicht kommen, um zu diskutieren. Wir kommen, um Signale leuchten zu lassen! Lasst sie überall leuchten. ZAD Patout!

Wir rufen alle Menschen dazu auf sich sowohl an Aktionen zu beteiligen, sowie sich in Kleingruppen zusammen zu finden und einzugreifen.

Ob ihr euch am Boden festklebt, oder die Schergen besuchen geht ist dabei relativ egal.

Stiftet Chaos, stiftet Unruhe!

Besetzt Kreuzungen, Bahnhöfe und Häuser.

Einige Anarchisten & Autonome.

(K)eine Gruppe zum 10 Januar.

Mobi Clip & Kurzes erklärvideo zur ZAD und ihrer Verteidigung.

https://www.youtube.com/watch?v=1tZnt1-2eC4