[S] Revolutionäre Grüße an die kurdischen GenossInnen in Stammheim

Nach den Verurteilungen von Ali Özel und Muhlis Kaya wegen der "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland", wird dies nun der dritte große Prozess vor dem OLG Stuttgart sein, bei dem kurdische GenossInnen mit dem Vorwurf der Mitgliedschaft in der PKK konfrontiert sind.

Gerade jetzt gilt es solidarisch mit den GenossInnen und dem Kampf der revolutionären Kräfte in der Türkei und Kurdistan zu sein.

Diese sehen sich momentan massiven Angriffen ausgesetzt: nach der Eroberung Afrins führt Erdogan nun Krieg gegen die PKK in den kurdischen Bergen. In der Türkei geht die Repression gegen jegliche Repression immer weiter und auch in Deutschland verschärft sich die Repression gegen die kurdische und türkische Linke.

Um die imperialistischen Interessen um Rohstoffe und Absatzmärkte des deutschen Kapitals zu sichern ist die BRD weiterhin an Erdogan als Bündnispartner interessiert und steht im Widerspruch zu der fortschrittlichen Alternative, die die revolutionären Kräfte in der Türkei und Kurdistan aufzeigen. So ist es nicht verwunderlich, dass die BRD auch in Deutschland gegen diese vorgeht.

Als InternationalistInnen bedeutet das für uns, nicht nur solidarisch mit unseren GenossInnen in der Türkei un Kurdistan zu sein, sondern auch den Klassenkampf hier in Deutschland zu führen.

An dieser Stelle wollen wir auch die anderen kurdischen Jugendlichen, die in Stammheim sitzen, grüßen.

Freiheit für alle politischen Gefangene!

Die Internationale Solidarität aufbauen!