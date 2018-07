(B) Entglasung SPD Büro für unsere Gefangenen

haben wir in der Nacht zum 18. Juli das SPD Büro in der Naugarder Str. in Pankow entglast. Wir reihen uns damit ein in die gegenwärtige Serie von Angriffen auf SPD-Parteibüros in Berlin, von denen immer nur ein Teil in der (Bullen-)presse gemeldet wird.

SPD pulverisieren! Parlamente niederreißen!

Freiheit für alle Gefangenen!

Unsere Zukunft in den Träumen der SPD, von der Seite http://tom-schreiber.berlin/hospitation-im-gefangenenwesen-der-polizei-b... :