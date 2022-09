Autonomes Blättchen Nr. 50

Aus dem Inhalt:

radikal.news

Tumulte.org

Frieren? Enteignen? Kämpfen?

Wir zahlen nicht mehr!

Keine Militanz ist auch keine Lösung

Schienensabotage bei Rheinkalk

Pipedreams of Communismus

(M) Glasbruch bei Philotech und Infineon

Fortlaufende Sabotage und Widerstand gegen den Krieg

in Russland und der Ukraine

Fünf Monate Teil-Belagerung

Der Krieg – ›Vater‹ der Klimawende oder Brandbeschleuniger

der Klimakatastrophe?

Mehr Krieg, um den Krieg zu beenden?

Und nach dem Krieg?

[Graz] anti-militaristischer angriff auf mercedes-zulieferer magna

Jane is still angry!

Radikaler Zweifel

Das letzte Zucken der interventionistischen Linken

Herztöne

Ein neuer Tag in Freiheit

Frankreich: Brief von Ivan aus dem Gefängnis

Statement zu den Entwicklungen um J. Domhöver

Hausdurchsuchungen in München

Brief aus dem Knast.

Erklärung der Teilnehmer*innen der 14. Anarchistischen

Buchmesse des Balkans (ABB)

Rom: 10 Autos sind nicht genug …