(A-Radio) Libertärer Podcast Augustrückblick 2022

Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.

Der aktuelle Podcast hat eine Länge von 60 Minuten, vollgepackt mit spannenden Beiträgen und Interviews. Hört mal rein und schickt uns Feedback.

Zu den Themen im aktuellen Podcast gehören (passende Links findet ihr auf unserem Blog):

* Party: 10 Jahre A-Radio Berlin am 15.10.

* News aus aller Welt

* No Nation Truck: ein Interview

* Rassismus wegkicken: 8. Antirassistisches Turnier in Ljubljana

* What The Fuck: Feminismus auf der Straße

* Wo herrscht Anarchie

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Juli hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Ein Interview mit resist.berlin zu sicherer Kommunikation und Aktivismus über das Internet

* Ein Interview zum Widerstand in Mexiko und den Internationalen Aktionstagen gegen die Privatisierung des Wassers

* Ein Interview mit einem russischen Anarchisten zum Krieg gegen die Ukraine

* Ein Interview mit Tekosina Anarsist über die Situation in Rojava

* Ein Interview mit einem Anarchisten aus der Ukraine zum russischen Angriffskrieg

Viel Spaß!

Euer A-Radio Berlin

ps3.: Für unsere internationale Arbeit suchen wir weiterhin Menschen, die für (ehrenamtliche) Transkriptionen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch oder für Übersetzungen zwischen diesen Sprachen zur Verfügung stehen. Meldet euch bitte unter aradio-berlin(at)riseup(punkt)net.