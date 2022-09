Aktivist*innen verändern Bundeswehr-Poster: Aufruf zur Desertation

Pünktlich zum Antikriegstag am 1. September hängt die Aktionsgruppe

Bundesleer umgebastelte Plakate der aktuell laufenden Werbekampagne der

Bundeswehr auf. In den veränderten Postern der Aktivist*innen erklären

die abgebildeten Soldat*innen, warum sie desertieren und somit aus der

Bundeswehr eine Bundesleer machen. Während die Bundeswehr

Kriegspropaganda in ganz Deutschland aufhängt und aggressiv eine

Karriere für den Krieg bewirbt schlägt die Aktionsgruppe Bundesleer

Desertation, Sabotage, soziale Verteidigung und praktische Solidarität

als Strategien für eine friedlichere Welt vor.

Eine bessere Welt für alle

In der Originalkampagne der Bundeswehr kämpft ein Panzergrenadier „Für

ein Land, in dem wir alle unbeschwert Leben können“. Mit dem Land ist

Deutschland gemeint und mit dem „wir“ selbstverständlich Deutsche. Mit

solchen völkisch-nationalistischen Kategorien kann die Aktionsgruppe

Bundesleer nichts anfangen. Deswegen änderte sie den Slogan in „Für ’ne

Welt, in der wir alle unbeschwert Leben können“. Der*die Uniformierte

auf dem umgestalteten Poster ergänzt: „Deshalb desertier‘ ich jetzt!“.

Denn: „Krieg schafft höchstens für ein paar wenige ein unbeschwertes

Leben. Wer im Kriegsgebiet lebt, lebt alles andere als unbeschwert“, so

Jennifer Fried, Sprecher*in der Aktionsgruppe Bundesleer.

Soziale Verteidigung statt Militär

Als Alternative zum organisierten Mord steht die Aktionsgruppe

Bundesleer für eine soziale Verteidigung von Unten. Jennifer Fried,

Sprecher*in der Aktionsgruppe Bundesleer, erklärt die Grundidee der

sozialen Verteidigung: „Statt zu schießen und zu morden, um

Nationalstaaten und ihre imperialen Interessen zu verteidigen, sollten

wir schützen, was schützenswert ist und kämpfen, für was es sich zu

kämpfen lohnt. Wir sollten unsere Sozialnetze schützen und stärken und

gemeinsam Pläne schmieden, um eine lebenswerte Welt für alle zu

schaffen. Militär steht für das Außeinanderreißen sozialer Zusammenhänge

durch den Einsatz und Tod an der Front, blinden Gehorsam und eine

hierarchische Weltordnung.“

Sabotage für den Frieden

Ein Beispiel für aktive soziale Verteidigung liefert der Spruch auf

einem weiteren Plakat der Aktivist*innen: „Für den Frieden sabotiere ich

Kriegsgerät“. Der Originalslogan der Bundeswehr lautete „Für meine

Großen und unser kleines Zuhause“. Auf der veränderten Version verkündet

die uniformierte Protagonist*in: „Ich habe gekündigt“. Die ebenfalls

abgelichteten Kinder antworten erfreut: „Endlich!“. Jennifer Fried

erklärt: „Das kleinbürgerliche Einfamilienhaus ist sicherlich kein Ort,

an dem sich eine widerständige Praxis entwickelt, mit der man der

Autorität trotzen kann. Eine solcher Widerstand wäre aber zum Beispiel

im Besatzungsfall eine bessere Verteidigung, als es ein Militär je sein

könnte. Kommt raus aus eurem Einfamilienhaus und setzt euch gemeinsam

mit anderen für eine bessere Welt ein! Zum Beispiel, in dem ihr die

Mordmaschinerie durch Sabotage ins Stocken bringt.“

Sichere Fluchtwege und Bleiberecht für alle

Ein anderes Motiv zeigte im Bundeswehr-Original einen Soldaten der

Marine mit dem Slogan „Für sichere Versorgungswege“. Auffällig im

Hintergrund platziert: Eine Ananas. Die Aktivist*innen änderten den

Slogan in „Für sichere Fluchtwege“. Aus dem Soldaten wurde eine

Fluchthelfer*in und zivile Seenotretter*in. „Eine Gesellschaft, in der

die sichere Versorgung mit tropischen Früchten höhere Priorität als die

Leben der im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtenden hat, ist genau das,

wofür die Bundeswehr steht“, findet Jennifer Fried: „Wir fordern ein

bedingungsloses Bleiberecht und sichere Fluchtwege für alle.

Insbesondere trägt jede Kriegsdienstverweiger*in zu einer friedlicheren

Welt bei und muss unbedingt Asyl und Fluchthilfe bekommen.“

Geheimdienste abschaffen

Während der IT-Sicherheitsexperte der Original-Kampagne der Bundeswehr

„für sichere Informationen in Deutschland“ ist, fordert er in den

geänderten Postern: „Geheimdienstinformationen leaken!“. Der

Militärische Abschirmdienst dokumentiert und verfolgt seit Jahren

politische Aktionen mit Bundeswehr-Werbeplakaten. Das ergaben kleine

Anfragen im Bundestag. Dabei arbeitet der Geheimdienst auch gerne im

„Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum“ (GETZ) mit den

Polizeien und dem Verfassungsschutz zusammen. Im GETZ waren Adbustings

mindestens vier mal Thema. „Genauere Informationen, warum die

Geheimdienste das machen, kriegt man von ihnen nicht. Deren

Veröffentlichung könnte angeblich das Staatswohl gefährden“, erklärt

Jennifer Fried: „Solche Institutionen, bei denen die simpelsten

demokratischen Kontrollmaßnahmen nicht funktionieren, sind

offensichtlich eine Gefahr für die Demokratie und gehören abgeschafft.“

Die Sprecher*in der Aktionsgruppe Bundesleer, Jennifer Fried, richtet

sich auch direkt an die Soldat*innen der Bundeswehr: „Es ist nie zu

spät, den Kriegsdienst zu verweigern. Hört auf beim Militär und kämpft

mit uns für eine bessere Welt, statt auf Befehl zu töten! Vielleicht

haben wir dann ja irgendwann eine Bundesleer.“

TAZ: Wilder Werben – Repression gegen Adbusting

https://taz.de/Repression-gegen-Adbusting/!5693667/

LTO: Eine Jura­stu­dentin zieht nach Karls­ruhe

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hausdurchsuchung-nach-adbusting...

Nie zu spät zum Desertieren

Unterstützung und Beratung für Verweigerer*innen und Deserteur*innen bei

Connection e.V

https://connection-ev.org/