NEU ERSCHIENEN: "Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen" (1993-2017)

25 Jahre Recherche und Dokumentation des staatlichen & gesellschaftlichen Rassismus

Todesfälle und Verletzungen von Flüchtlingen im Zusammenhang mit Deutschland sind in der dreibändigen Einzelfall-Dokumentation über den Zeitraum der letzten 25 Jahre chronologisch dokumentiert. In weit über 9000 Geschehnissen wird deutlich, welche Gewalt auf geflüchtete Menschen von Ämtern, Gerichten und Polizei, aber auch von Seiten rassistischer Menschen im öffentlichen Raum einwirkt, und mit welcher Willkür und Verachtung Schutzsuchende geschlagen, gequält, schikaniert, isoliert und oft in Suizide oder zu Selbstverletzungen getrieben werden.



Geschehnisse wie das Beispiel oben, bei denen Flüchtlinge durch die Abschottungmaßnahmen Europas oder Deutschlands zu Schaden kamen, sind selten in der Dokumentation zu finden, weil bei den meisten Betroffenen unbekannt ist, ob sie explizit nach Deutschland wollten.



Die oben genannten Beispiele von Abgeschobenen, die im Herkunftsland zu Schaden kamen, stellen ebenfalls Ausnahmen dar, denn abgeschobene Personen haben selbst nur selten die Möglichkeit, sich zu melden, weil sie sich verstecken oder weiterfliehen müssen, kein Geld haben oder schlichtweg keine Kontaktpersonen in Deutschland mehr kennen.

Die Dokumentation umfaßt den Zeitraum vom 1.1.1993 bis 31.12.2017.

261 Flüchtlinge töteten sich angesichts ihrer drohenden Abschiebung oder starben bei dem Versuch,

vor der Abschiebung zu fliehen, davon 79 Menschen in Abschiebehaft.

2528 Flüchtlinge verletzten sich aus Angst vor der Abschiebung oder aus Protest gegen die drohende Abschiebung

(Risiko-Hunger- und Durststreiks) oder versuchten, sich umzubringen, davon befanden sich 743 Menschen in Abschiebehaft.

5 Flüchtlinge starben während der Abschiebung.

540 Flüchtlinge wurden durch Zwangsmaßnahmen oder Mißhandlungen während der Abschiebung verletzt.

37 Flüchtlinge kamen nach der Abschiebung in ihrem Herkunftsland zu Tode.

617 Flüchtlinge wurden im Herkunftsland von Polizei oder Militär mißhandelt und gefoltert,

kamen aufgrund ihrer bestehenden schweren Erkrankungen in Lebensgefahr oder erkrankten schwer.

74 Flüchtlinge verschwanden nach der Abschiebung spurlos.

213 Flüchtlinge starben auf dem Wege in die Bundesrepublik Deutschland oder an den Grenzen,

davon allein 131 an den deutschen Ost-Grenzen, 3 Personen trieben in der Neiße ab und sind seither vermißt.

714 Flüchtlinge erlitten beim Grenzübertritt Verletzungen, davon 352 an den deutschen Ost-Grenzen.

24 Flüchtlinge starben durch direkte Gewalteinwirkung von Polizei oder Bewachungspersonal entweder in Haft,

in Gewahrsam, bei Festnahmen, bei Abschiebungen, auf der Straße, in Behörden oder in Heimen,

mindestens 1102 wurden verletzt.

23 Todesfälle gab es durch unterlassene Hilfeleistung.

86 Flüchtlinge starben bei Bränden, Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen oder durch sonstige Gefahren und

1612 Flüchtlinge wurden dabei z.T. erheblich verletzt.

26 Flüchtlinge starben durch rassistische Angriffe im öffentlichen Raum und mindestens 2465 Flüchtlinge wurden körperlich

angegriffen, und es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Durch staatliche Maßnahmen der BRD kamen seit 1993 mindestens 563 Flüchtlinge ums Leben –

durch rassistische Angriffe und die Unterbringung in Lagern (u.a. Anschläge, Brände) starben 112 Menschen.

========================================================================================

Diese Pressemitteilung, Einzelbeispiele zum Inhalt und

Informationen zur NEUEN Datenbank und Suchmaschine, der ARI-WEB-DOKUMENTATION ==>> im Anhang

Pressemitteilung: english, español, francais, türkce ==>> https://www.ari-dok.org/presse/

========================================================================================