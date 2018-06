(NBG) AfD Büro & Meistersingerhalle markiert

In der gerstrigen Nacht haben wir sowohl die Meistersingerhalle in Nürnberg als auch das am ZOB ansässige AfD-Parteibüro angegriffen. Die Meistersingerhalle ist Austragungsort des AfD-Landesparteitages am 9.6. und 10.6.

Die AfD ist eine von vielen Akteurinnen des Rechtsrucks. Sie ist Teil dessen parlamentarischen Ausdrucks in ganz Deutschland, auch in Bayern.

In Dauerschleife wird "Veränderung" seitens ihrer führenden Mitglieder propagiert. Im Kern jedoch geht es der AfD nicht um unsere Probleme, die Probleme der lohnabhängigen Klasse. Mit ihrer faschistischen Politik, ihren rassistischen Totalausfällen und dem Vorantreiben des Polizei& Überwachungsstaates geht es ihr um nichts anderes als die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Status Quo. Sie ist, wie alle bürgerlichen Parteien, Teil der zerstörerischen-kapitalistischen Staatsmaschinerie - die es wo möglich anzugreifen gilt.

Am kommenden Wochenende strömen Neonazis, Rechtspopulisten und organisierte Bonzenschweine jener Partei in unsere Stadt um ihren Landesparteitag abzuhalten.

Kein PAG, kein Paragraph 114 und auch keine verdammte Reiterstaffel wird uns davon abhalten alldem userern praktischen Widerstand entgegenzusetzen! Ob am Wochenende des Parteitages, am 30.06. in Augsburg, oder davor&danach. Ob AfD, CSU oder Bullen wir werden euch weiter angreifen! Weil ihr uns tagtäglich als herrschende Klasse mit Gesetzesverschärfungen, staatlich finanzierten Neonaziterrorzellen wie dem NSU oder jüngst dem Ausbau von Deportationslagern für Geflüchtete angreift, unser Leben entmenschlicht und immer unerträglicher für den Großteil der Bevölkerung macht!

Gegen eure Repression von Oben setzen wir unsere Solidarität von Unten. Am Ende entscheidet die Straße!

Für die Revolution! Kampf dem Faschismus!