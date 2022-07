Fight now – Call for solidarity actions in solidarity with the anarchist hunger striker Giannis Michailidis (en, de)

67 days have passed since the anarchist political prisoner Giannis Michailidis started his hunger strike on the 23rd of May in Malandrinos prison, in the increasingly authoritarian country of Greece under the new Junta government of the Nea Dimokratia. Since then he has been fighting against his unjust imprisonment under “preventive detention” and for the freedom of all, because „The struggle for the freedom of one, the struggle for the freedom of all … until the destruction of the last cage“ (G.M.).

Since its very beginning, this struggle has been supported by an international campaign, that went far beyond the borders of Greece. There have been many actions, from demonstrations to occupations to more militant actions.

On Monday (June, 25th) the court took place, that was supposed to decide for or against his release. The decision was postponed to the following days despite the critical conditions of Giannis‘ health. His body has become extremely weak; his stomach ache does not allow him to lay down anymore and, since a few days ago, he cannot even drink water.

Today was announced the decision of the court in Lamia, which in the last instance refused the release of Giannis!

Giannis Michailidis’ demands represent a call to everybody to resist against the states expansion of power over our lives and our freedom and a call to become a real danger to all those who oppress and exploit us.

For these reasons and to stand in solidarity with Giannis, we call for an open assembly next Tuesday (August, 2nd) and for a demo next Friday (August, 5th).

Open Assembly: NewYorck in Bethanien, 02.08.2022, 19:00

Demo: Kottbusser Tor, 05.08.2022, 18:00

The Greek state has now gone one step higher in the attempt to assassinate Giannis. Watch for current announcements and fight now!

Information on the negative decision of the court: https://de.indymedia.org/node/212086

Author: Solidaritätsversammlung mit Giannis Michailidis Berlin

67 Tage sind vergangen, seit der anarchistische politische Gefangene Giannis Michailidis am 23. Mai im Malandrinos-Gefängnis, im zunehmend autoritären Griechenland unter der neuen Junta-Regierung der Nea Dimokratia, in den Hungerstreik trat. Seitdem kämpft er gegen seine unrechtmäßige Inhaftierung in “Präventivhaft“ und für die Freiheit aller, denn "Der Kampf für die Freiheit eines Einzelnen, der Kampf für die Freiheit aller... bis zur Zerstörung des letzten Käfigs" (G.M.).

Von Anfang an wurde dieser Kampf durch eine internationale Kampagne unterstützt, die weit über die Grenzen Griechenlands hinausging. Es hat viele Aktionen gegeben, von Demonstrationen über Besetzungen bis hin zu militanteren Aktionen.

Am Montag (25. Juni) fand der Gerichtstermin statt, der über seine Freilassung entscheiden sollte. Die Entscheidung wurde trotz des kritischen Gesundheitszustands von Giannis auf die nächsten Tage vertagt. Sein Körper ist extrem schwach geworden; seine Magenschmerzen erlauben es ihm nicht mehr, sich hinzulegen, und seit einigen Tagen kann er nicht einmal mehr Wasser trinken.

Heute wurde die Entscheidung des Gerichtes in Lamia verkündet, welches in letzter Instanz die Freilassung von Giannis abgelehnt hat!

Die Forderungen von Giannis Michailidis sind ein Aufruf an alle, sich gegen die Machtausweitung des Staates über unser Leben und unsere Freiheit zu wehren und zu einer echten Gefahr für all jene zu werden, die uns unterdrücken und ausbeuten.

Aus diesen Gründen und um uns mit Giannis zu solidarisieren, rufen wir zu einer offenen Versammlung am kommenden Dienstag (2. August) und zu einer Demo am kommenden Freitag (5. August) auf.

Offenes Treffen: Dienstag, 2. August um 19 Uhr im NewYorck im Bethanien

Demo: Freitag, 5. August um 18 Uhr, Kottbusser Tor

Der griechische Staat ist nun eine Stufe höher gegangen bei dem Versuch Giannis zu ermorden. Achtet auf aktuelle Ankündigungen und kämpft jetzt!

Information zur Negativen Entscheidung des Gerichts: https://de.indymedia.org/node/212086