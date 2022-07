Wohnhaus und Auto von AfD-Politiker:innen Gerald Otten und Christina Specht in München eingefärbt!

Gerald Otten, ehemaliger Major der Luftwaffe und Oberst der Reserve, ist Verteidigungspolitiker der AfD und sitzt für die rechtsradikale Partei im Verteidigungsausschuss. Seine Liebe zu Waffen, Krieg und einer militaristischen Gesellschaft drückt sich unter anderem in der Forderung für die Beschaffung von bewaffneten Kampfdrohnen aus. Als Mitgründer des AfD-Kreisverbands München-Land kämpft er seit Tag eins für die rassistische, sexistische und neoliberale Partei.

Neben Klimawandelleugnung zeigt sich auch seine menschenverachtende Haltung immer wieder. So nahm er 2018 in Chemnitz am „Trauermarsch“ an der Seite des Faschisten Björn Höcke und zahlreicher Neonazis teil und hatte offensichtlich nichts gegen einen Schulterschluss der AfD mit militanten Rechten. Mit Christina Specht trifft es zusätzlich auch nicht die Falsche: Sie ist AfD-Kreisvorsitzende.

Im Rahmen des Landesparteitag der AfD in Stuttgart und dem Bundesparteitag der AfD in Riesa lassen wir als Antifaschist:innen der AfD und ihren Abgeordneten auch im privaten Rahmen keine Ruhe! Antifaschist:innen haben in Stuttgart durch politischen Druck im Stadtteil auf vielfältige Weise die Verlegung raus auf die Messe erkämpft. Arbeiter:innenfeinde werden nicht durch höfliches Bitten zum Schweigen gebracht.

Alerta Antifacista!