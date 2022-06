[S] Fight G7 - Farbangriff auf Allianz-Standort - Video und Bericht

Zum Hintergrund:

Die Allianz gehört zum Herzstück des deutschen Finanzkapitals und zählt zusammen mit VW und Daimler zu den 10 stärksten Konzernen Europas. Er ist der drittgrößte Versicherungskonzern weltweit und ein Musterbeispiel dafür, was konzentrierte Kapitalmacht bedeutet. Die Strategie der Politik des deutschen Staates lassen sich nicht von den Interessen solcher wirtschaftlicher Schwergewichte trennen. Und in diesen Interessen kommt das hässliche Gesicht des Kapitalismus ganz offen zum Vorschein. Dafür nur ein kleiner Einblick in das Portfolio der Allianz:

- Riesenprofite mit Nahrungsmittelspekulationen, die das weltweite Hungerleiden maßgeblich vorantreiben

- laufende Milliardeninvestitionen in die Kohleindustrie während die Klimakrise voranschreitet

- Finanzierung von Gaskraftwerken und Flüssiggasterminals, die einem der artenreichsten Meereslebensräume der Welt auf den Philippinen erheblich schaden werden - und das zu Lasten des Ausbaus erneuerbarer Energien dort

- Finanzierung der Rüstungsindustrie in den USA, Großbritannien und in Deutschland. Das bedeutet dort konkret die Finanzierung von Nuklearwaffenprojekten und in Deutschland die Beteiligung an mehreren Rüstungsunternehmen, die u.a. den Leopard II Panzer bauen (z.B. Rheinmetall), der von der Türkei im Krieg gegen die kurdische Freiheitsbewegung und das revolutionäre Projekt der Selbstverwaltung im nordsyrischen Rojava eingesetzt wird.

- Der Konzern war eine starke wirtschaftliche Stütze des deutschen Faschismus: Er versicherte Konzentrationslager und sein Vorstandschef Kurt Schmitt wurde 1933 Reichswirtschaftsminister.

Wir verstehen den Angriff einerseits als einen Teil des Widerstands gegen den G7 Gipfel, der in wenigen Tagen, von 20.000 Bullen geschützt auf Schloss Elmau starten wird. In dieser informellen Konstellation werden wesentliche globale Interessen des deutsche Imperialismus verhandelt, auch wenn das Event selber eher den Charakter einer pro-westlichen Propaganda-Show hat.

Andererseits greifen wir mit der Allianz auch einen deutschen Unterstützer des türkischen Angriffskrieges an. Das ist die wichtigste Art der Verbindung zum kurdischen Befreiungskampf und zur Revolution in Rojava, die wir hier vor Ort herstellen können.

Den Widerstand auf die Straße tragen!

#Fight4Revolution

#FightG7

Videos von der Aktion:

https://vimeo.com/723118609

https://archive.org/details/allianz-action-reel