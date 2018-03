Shit barricade - Hambi-Newspaper on the road! *german subbed

We are happy if you like to contribute and spread the word. / Wir freuen uns, wenn ihr uns helfen wollt und es weitererzählt.

On the homepage you find for each edition a reading and a printing version. So it's possible to print yourself and make your friends a nice gift. Here a little overview about the contents of the first edition: / Auf unserer homepage findest du zu jeder Ausgabe ne Druck- und Leseversion - das heißt du kannst die Zeitung auch selber ausdrucken und deinen Freunden schenken. Hier ein kleiner Überblick über die Themen der ersten Ausgabe:

- In the christmas bakery/ In der Weihnachtsbäckerei

- Idea of the newspaper/ Idee der Zeitung

- DIY: How to produce an orange candke/ wie eine orangen produziert werden kann

- Our newspaper - a waste of paper? Or is a "right" life within "wrong" circumstances possible?/ Ist unsere Zeitung Papierverschwendung? Oder gibt es ein "richtiges" Leben im "Falschen"?

- Eatable Wildherbs: White dead nettle/ Essbare Wildpflanzen: Taubnessel

- Hambacher History: Prison letter/ Hambi-Geschichte: Gefangenenbrief

- Miners song

- Anarchist News:

Kabelbrand am Hambacher Tagebau (nur deutsch)

Turn around the fear (only english)

- Action climbing: Golden rules/ Goldene Kletter-Regeln

- Custody-Support in the custody/ GeSa-Support in der GeSa

- Interview mit Bewohner*innen im Hambi (nur deutsch)

- Technical Point: Alpine butterfly knot/ Schmetterlingsknoten

- story: 1828 earth rotations - First Chapter Chamelon (only english)

- Announcements

- Riddle/ Rätsel

Have fun with reading! Viel Spaß beim lesen!