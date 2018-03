Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.

Wer hörte nicht die Skandale welche Edward Snowden aufgedeckt hat ? Der Mann zahlt dafür mit seiner Lebensqualität. Doch auch in seinem Exil äußert sich Edward Snowden. So empfiehlt er das live Unix Betriebssystem Tails. Es ist besonders sicher, weil es auf einem physischem Datenträger wie DVD, Fotochip, USB Stick gespeichert und mittels Aktualisierung verbessert werden kann. Somit kann das Programm auf einer EDV ohne Festplatte angewendet werden. Auf dem live Betriebssystem Tails gibt es Schreibprogramme, Kalkulationssoftware und sonstige Programme für den alltäglichen Gebrauch. Weil von einem Datenträger gestartet wird ist es unmöglich einen Virus auf die Festplatte einer EDV zu laden. Dafür kann nichts an Dateien aus dem Internet auf die eigenen Festplatte gespeichert werden. Alle Daten im Internet werden in der jeweils neusten Version des TOR Browser transferiert. Tails hat die Eigenschaften keine Spuren auf einer EDV zu hinterlassen. Alle Aktivitäten einer online Sitzung können einer EDV zugeordnet werden. Bis das Tails entweder nach einem Neustart sich wieder mit dem Internet verbindet oder die EDV komplett herunter gefahren wird.

Wie kommt jemand zu Tails ? Als erstes wird digital die Webseite https://tails.boum.org besucht. Danach das aktuelle ISO Image aus dem Internet geladen. Danach einen Datenträger wie DVD Rohling in die EDV einlegen und das aktuelle ISO Image von zirka 1,2 GB auf den Datenträger übertragen. Bei einem DVD Rohling brennen. Das hat den Vorteil, das der physische Datenträger nach einer neuen Version an einen anderen Menschen verschenkt werden kann. Dadurch erhöht sich die Anzahl der beschützten Menschen.

Somit sind die skandalträchtigen Datenvermarkter für die persönliche Daten von sich selbst und Dritten eine gefragte, beliebt gehandelte Währung ist als auch die internationalen Nachrichtendienste blind. Daher ist es sinniger mit Buchgeld zu bezahlen.

Tails ist relativ günstig. Es bedarf Spenden in etwa 250.000 USD pro Jahr. Die meisten welche für Tails spenden sind natürliche Personen. Jetzt gibt es eine Aktion. Eine gute Gelegenheit. Wer über die Suchmaschine von dem TOR Browser, bzw. Tails, DuckDuckGo einen Betrag spendet bekommt vom Torproject ab einer definierten Spendensumme als Anreiz gemäß der Höhe der Spende ein Werbemittel als Dankeschön https://donate.torproject.org/pdr welches obendrein von DuckDuckGo in seinem Spendenbetrag an Tails verdoppelt wird https://www.crowdrise.com/o/en/campaign/tails-live/tailslive

Tails wird im Jahr ungefähr sieben mal mittels Aktualisierung verbessert. Die kommenden Tails Versionen im Jahr 2018 sollen erscheinen am: 08.05.2018 Version 3.7, 03.07.2018 Version 3.8, 17.08.2018 Version 3.9, 23.10.2018 Version 3.10 sowie am 27.11.2018 Version 3.11.

Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.