(B) programupdates: together in love and rage - congress for the anarcha queerfeminist revolt!

Das (vorläufige) Programm ist online. Schaut doch gerne rein bei:

https://militanztweiter.noblogs.org/programm/zeitplan-timetable/

Wir freuen uns.

The (provisional) program is online. Let's have a look at:

https://militanztweiter.noblogs.org/programm/zeitplan-timetable/

We're looking forward.