[FFM] Angriff auf Haus von NATO-Lobbyist

Dr. Berndt Crüwell ist einer der Ansprechpartner der „Deutschen Atlantischen Gesellschaft“ für Frankfurt. Wir haben die anderen Ansprechpartner*innen diesem Schreiben hinzugefügt.Bereits in Stuttgart wurde eine Vertreter der Nato-Lobbyorganisation angegangen. Diese hat zur Aufgabe „über die Politik der NATO zu informieren und für sie zu werben.“ Aktuelle Politik der NATO ist die Unterstützung und Durchführung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Türkei gegen die syrische Kurdenenklave Afrin. Hierbei werden mithilfe islamistischer Milizen diejenigen Kräfte in Syrien angegriffen, welche am weitesten für eine demokratische und muliethnische Gesellschaft eintreten.

Wir zitieren unsere Stuttgarter Genoss*innen, da wir dem wenig hinzufügen können: „Die Deutsche Atlantischen Gesellschaft ist zudem Partner der Nato-Sicherheitskonferenz in München. Politiker, Rüstungsfirmen, Kriegsminister, Lobbyisten, IT-Unternehmen, Militärs und weitere wollen dort ganz unter sich abgeschottet in einem Hotel über Aufrüstung, Militarisierung und Handelsbeziehungen sprechen. Dass es bei der Sicherheitskonferenz eben nicht um Sicherheit, sondern nur um Profite geht zeigt sich an der Teilnehmern der Konferenz. Neben Vertretern der USA, Saudi Arabiens und Katars ist auch die Türkei anwesend. Mit dem türksichen Ministerpräsident Yildirim sitzt dort ein Verteter des Landes, das zur Zeit einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Afrin in Nordsyrien führt.Diese Militäroffensive findet nicht gegen irgendeinen Gegner statt. Die kurdische Bevölkerung wird in der Türkei seit Jahren unterdrückt. Nun jedoch wurde in Nordsyrien ein Gebiet befreit, welches sich Rojava nennt. Fernab von der Unterdrückung im Kapitalismus wird eine neue und faire Gesellschaftsform aufgebaut. Gemeinsam mit allen religiösen sowie ethnischen Gruppen, und mit der Befreiung der Frau wird das Gebiet strukturiert.Wir solidarisieren uns mit dem dortigen Versuch eine befreite Gesellschaft aufzubauen und positionieren uns klar gegen alle imperialistischen Kriegstreiber wie die NATO und ihre Unterstützer.“

Für eine befreite Gesellschaft – Fight 4 Afrin!

Autonome Gruppe für internationale Solidarität

