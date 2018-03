[B] Glasbruch bei Allianz-Versicherung in Berlin

Seit über 50 Tagen dauert der heldenhafte Widerstand von YPG und YPG im nordsyrischen Kanton Afrin nun schon an. Unsere Genossen und Genossinnen stehen einer der größten NATO-Armeen gegenüber, welche sich als Unterstützung für ihren Krieg niemand geringeren als ehemalige Mitglieder von DAESH/IS und anderen Dschihadisten, unter dem Pseudo-Label „FSA“, gesucht hat.

Es droht ein weiterer Genozid im mittleren Osten, die Dschihadisten haben bereits angefangen Zivilisten und Zivilistinnen zu erschießen, die faschistischen türkischen Streitkräfte bezeichnen sich selbst als „Nero“ von Afrin und träumen von ihrem osmanischen Reich 2.0. In der Türkei wirbt die faschistische MHP bereits mit Afrin als neues Staatsgebiet der Türkei und DAESH/IS freut sich schon auf eine Neuauflage des Kalifats auf syrischem Staatsgebiet mit türkischer Unterstützung.

Für die „Operation Olivenzweig“ ist aber nicht nur das türkische Militär und ihre dschihadistischen Banden wie Al-Nusra verantwortlich. Ausgeführt wird die Operation mit Rüstungsgütern produziert von Firmen in der BRD. Seit 2006 wurden 354 Leopard II Panzer an die Türkei verkauft. Mit genau diesen Panzern werden aktuell unsere Freunde und Freundinnen beschossen, getötet und die Zivilbevölkerung Afrins terrorisiert.

Gebaut wird der Leopard II Kampfpanzer hauptsächlich von der Münchener Firma “Kraus-Maffei Wegmann“. Doch sind unzählige andere Rüstungsfirmen durch Zulieferung wichtiger Teile an diesem Panzer beteiligt. Finanziert wird der Bau des Leopard II Panzers vor allem durch Banken und Konzerne, die in große Rüstungsunternehmen wie Kraus-Maffei Wegmann und Rheinmetall investieren um damit Kapital für den Bau dieser Waffen liefern. Hinter der Finanzierung des Leopard II Panzers steckt unter anderem, in einem vernebelten und undurchsichtigem Netzwerk, die Allianz-Versicherung, auch wenn sie dies gerne öffentlich abstreitet.

Als Internationalisten und Internationalistinnen sehen wir Afrin und das gesamte Projekt in Rojava auch als unser Projekt an. Als unsere Revolution an der es sich zu beteiligen und im die es Umkehrschluss zu verteidigen gilt. Die „Operation Olivenzweig“ ist ein Angriff gegen alle freiheitlichen und revolutionären Bewegungen weltweit, nicht nur gegen die kurdische Freiheitsbewegung. Auch wenn wir gerade nicht an der selben Front kämpfen, empfinden wir als internationalistische Revolutionäre und Revolutionärinnen eine tiefe Verbundenheit mit der kurdischen Freiheitsbewegung und dem Kampf unserer Genossinnen und Genossen in ganz Rojava um radikale Basisdemokratie, Frauenbefreiung und dem Schaffen einer ökologischen Gesellschaft. Wir verstehen es als unsere Aufgabe hier in Europa diejenigen, die konkret am Krieg profitieren anzugreifen und zu benennen. Wir reihen uns ein in den Aufruf der Autonomen Gruppen, dem fight4Afrin-Netzwerk und dem Aufruf der apoistischen Jugend, den Krieg, den die Bevölkerung Afrins erleidet, in die Städte Europas zu tragen. Wir danken den Genossen und Genossinnen, welche sich die Mühen gemacht haben, Kriegslogistik und Rüstungsfirmen auf dem Blog „ImHerzDesKrieges“ zu benennen und uns unsere Recherchearbeit damit deutlich erleichtert haben.

Unsere Aktionen richten sich in keiner Weise gegen die in Deutschland lebende Zivilbevölkerung. Ziele sind diejenigen die schweigen, lügen, kooperieren und profitieren vom Krieg des faschistischen türkischen Besatzerstaats oder diesen unterstützen. Diese Trennlinie gilt es zu ziehen. Schaffen wir ein, zwei, drei, viele Afrins!

Wir rufen alle anderen Revolutionäre und Revolutionärinnen auf sich zu beteiligen an den kommenden Widerstandsaktionen und selber aktiv zu werden. Lassen wir den Feinden der Freiheit auch hier im Hinterland des Krieges keine Ruhe.

Wir widmen unsere Aktion all denen, die bei der Verteidigung von Afrin ihr Leben geopfert haben. Ihr seid eine Inspiration für alle Revolutionäre und Revolutionärinnen weltweit. Sehid namirin!

Es lebe der Widerstand von Afrin und ganz Rojava.

Nieder mit der faschistischen AKP-MHP Diktatur in der Türkei.

Für die soziale Revolution weltweit.

Kriegsprofiteure, Kriegstreiber und Faschisten demaskieren und angreifen.

Serkeftin!

Kommando Sehid Andrea "Ronahi" Wolf