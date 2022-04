(A-Radio) Ya Basta: Widerstand in Mexiko und Internationale Aktionstage gegen die Privatisierung des Wassers

Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.

Vom 13. bis 17. April 2022 finden die Internationalen Aktionstage der Karawane für Wasser und Leben statt. Wie sich die Pueblos Unidos in Mexiko gegen neoliberale Privatisierung von Grundbedürfnissen organisieren und wehren, erfahrt ihr in unserem Interview, dass wir mit einem Genossen von Ya Basta geführt haben: Die Bevölkerung in Juan C. Bonilla, die seit Jahrzehnten unter dem sinkenden Grundwasserspiegel aufgrund der dortigen Wasserabfüllanlage von Bonfont (einer Tochterfirma von Danone) leidet, blockierte am 22. März 2021 den Eingang des Firmengeländes. Am 8. August 2021 besetzten sie das ganze Areal und errichteten dort ein selbstorganisiertes Gemeindezentrum.

Länge: 10:17 min

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat März hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

* Ein Interview mit einem russischen Anarchisten zum Krieg gegen die Ukraine

* Ein Interview mit Tekosina Anarsist über die Situation in Rojava

* Ein Interview mit einem Anarchisten aus der Ukraine zum russischen Angriffskrieg

* Ein Interview mit Exit Deutschland über deren Arbeit mit Neonazi-Aussteiger*innen

* Ein Interview mit ABC Belarus zum Aufstand in Belarus 2020 und zur Situation heute

