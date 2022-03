(A-Radio) B(A)D NEWS – Angry voices from around the world – Episode 54 (03/2022)

Episode Nummer 54 (03/2022) von "B(A)D NEWS - Angry voices from around the world", der englischsprachigen, monatlichen News-Sendung des Internationalen Netwerks anarchistischer und antiautoritärer Radioprojekte, mit kurzen Beiträgen aus aller Welt. Länge: 47:55 min

Inhalt:

1) A-Radio Berlin mit einem Ausschnitt aus einem Audio, in dem Mitglieder des Gorillas Workers Collective aus Berlin über ihre Arbeit im app-basierten Delivery-Sektor, die Stellung von Ridern, Datensammlung, Prekarisierung und gewerkschaftliche Organisierung

2) Free Social Radio 1431 AM aus Thessaloniki mit Updates zu anarchistischen Gefangenen, Hungerstreiks und Freilassungen in Greichenland

3) A-Radio Wien mit einem Interview mit einer queer-anarchistischen Person aus Kiew kurz nach Ausbruch der russischen Invasion in die Ukraine

4) Črna Luknja aus Ljublana, Slowenien, mit einem Interview mit einer anarcho-syndikalistischen Person aus dem serbischen Belgrad zur Rolle der NATO im Ukraine-Krieg und der Notwendigkeit einer Revolution gegen alle beteiligten Regierungen.

