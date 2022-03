Solidarity with our Comrades in Ukraine!

Viele unserer ukrainischen Genoss*innen und Freund*innen haben sich entschieden, vor Ort zu bleiben, um ihre Sicherheit und Selbstverteidigung in die eigene Hand zu nehmen. Ausführliche Artikel über die Perspektiven von antiauthoritären Kräften in der Ukraine und im Krieg finden sich unter anderem hier: https://crimethinc.com/2022/02/15/war-and-anarchists-anti-authoritarian-... und hier: https://www.aradio-berlin.org/extra-anarchist-innen-in-der-ukraine-gegen...

Anarchist*innen haben beispielsweise das antiautoritäre, solidarische Netzwerk Operation Solidarity gegründet. Sie unterstützen damit auch Basisinitiativen in der Ukraine und schaffen eine Vernetzungstruktur in ganz Europa, um Genoss*innen und deren Freund*innen und Familien zu helfen, welche die Ukraine verlassen wollen.

Informationen über Operation Solidarity und wie ihr sie unterstützen könnt, findet ihr auf ihrer Website: https://operation-solidarity.org/

Dort werden auch Tagesberichte veröffentlicht.

Eine gespiegelte, deutsche Version der Website findet sich hier: https://anarchistisch.ch/ukraine/

Anarchist*innen und Antifaschist*innen beteiligen sich ebenfalls an den Selbstverteidgungsgruppen. Das Resistance Comittee organisiert eine eigene, internationale Militäreinheit und ruft zur Unterstützung auf! Infos und Möglichkeiten, sie zu unterstützen findet ihr hier: https://medium.com/@blackheadquarterinua/the-resistance-committee-eng-49... und hier: https://linktr.ee/Theblackheadquarter

Wenn ihr direkt an die Genoss*innen spenden wollt, könnt ihr das auch über das Anarchist Black Cross in Dresden tun: https://abcdd.org/2022/03/02/spendenseite-fur-solidaritat-mit-anarchisti...

Auch auf die Situation unserer Genoss*innen in Russland wollen wir Aufmerksam machen. Tausende, die gegen den Krieg auf die Straße gehen, werden verhaftet. Feminist*innen in Russland riefen am 8. März dazu auf, Blumen vor Denkmäler zu legen, um gegen den Krieg zu demonstrieren und den Gefallenen Ukrainer*innen zu gedenken: https://socialistresurgence.org/2022/03/08/statement-from-russian-femini.... Auch dabei gab es Festnahmen! Durch die internationalen Sanktionen ist es derzeit nur schwer möglich, beispielsweise durch Spenden zu unterstützen. Informationen über die Aktivitäten unserer Genoss*innen in Russland finden sich hier: https://avtonom.org/en

Kritische Berichte von Aktivist*innen aus Russland über die aktuelle politische Entwicklungen und den Krieg finden sich außerdem hier: https://meduza.io/en

Trotz der scheinheiligen Rhetorik von offenen Grenzen und Willkommenskultur ist die Situation für People of Color, welche die Ukraine verlassen wollen, gefährlich! Sie sind mit einer extrem rassistischen Grenzpolizei konfrontiert und, wenn sie es doch über die Grenze geschafft haben, drohen ihnen in den europäischen Staaten rassistische Angriffe und Polizeikontrollen. Hier finden sich Infos, Telegram-Channel und nützliche Links für People of Color, die aus der Ukraine flüchten müssen: https://www.blackforeignersinukraine.org/

Weltweit finden viele Solidaritätsaktionen für die Menschen in der Ukraine statt. In Köln, London und Biarritz beispielsweise wurden Häuser von russischen Unternehmern besetzt, um diese Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Statement der Londoner Bestzer*innen: https://network23.org/stopg8/2022/03/14/russian-elites-you-occupy-ukrain...

Die Zapatista haben ebenfalls ein Statement zum Krieg in der Ukraine veröffentlicht: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/03/07/after-the-battle-no-lands... und demonstrierten gestern zu Tausenden in vielen Orten Mexikos gegen den Krieg.

Unsere Aufgabe ist es nun, ohne Angst vor Widersprüchen, die Aktionen zu intensivieren und unsere Freund*innen und Genoss*innen in der Ukraine so gut wir können zu unterstützen!

+++

It has been 18 days since the Russian military invasion of Ukraine began. The war has been raging for 18 days and the consequences are already being felt all over Europe.

We oppose Russian imperialism and the rearmament policy of NATO with self-organization and international solidarity. For this purpose we want to point out some initiatives here.

Many of our ukrainian comrades and friends have decided to stay on the ground to take their security and self-defense into their own hands. Detailed articles on the perspective of anti-authoritarian forces in Ukraine and the war can be found, for example, here: https://crimethinc.com/2022/02/15/war-and-anarchists-anti-authoritarian-... and here https://www.aradio-berlin.org/extra-anarchist-innen-in-der-ukraine-gegen....

Anarchists, for example, have founded the anti-authoritarian solidarity network Operation Solidarity. They are also supporting grassroots initiatives in Ukraine and creating a networking structure across Europe to help comrades and their friends and families who want to leave Ukraine.

Information about Operation Solidarity and how you can support them can be found on their website: https://operation-solidarity.org/.

Daily reports are also published there.

A mirrored German version of the website can be found here: https://anarchistisch.ch/ukraine/

Anarchists and Antifascists also participate in the self-defense groups. The Resistance Committee organizes its own international military unit and calls for support! Information and ways to support them can be found here: https://medium.com/@blackheadquarterinua/the-resistance-committee-eng-49... and here: https://linktr.ee/Theblackheadquarter

If you want to donate directly to the comrades, you can also do so through the Anarchist Black Cross in Dresden: https://abcdd.org/2022/03/02/spendenseite-fur-solidaritat-mit-anarchisti...

We also want to draw attention to the situation of our comrades in Russia. Thousands of people who take to the streets against the war are arrested. Feminists in Russia called on the 8th of march to lay flowers in front of monuments to demonstrate against the war and to commemorate the fallen Ukrainians: https://socialistresurgence.org/2022/03/08/statement-from-russian-femini.... There were also arrests! Due to the international sanctions, it is currently difficult to support, for example, through donations. Information about the activities of our comrades in Russia can be found here: https://avtonom.org/en.

Critical reports from activists in Russia about the current political developments and the war can also be found here: https://meduza.io/en.

Despite the hypocritical rhetoric of open borders and "welcome-culture", the situation for People of Color who want to leave Ukraine is dangerous! They face extremely racist border police and, if they do make it across the border, they face racist attacks and racist polive brutality in European countries. Here is information, Telegram channels and useful links for People of Color who need to flee Ukraine: https://www.blackforeignersinukraine.org/

Many solidarity actions for the people in Ukraine are taking place around the world. In Cologne, London and Biarritz, for example, houses owned by Russian cpitlist where occupied to make them available to refugees from Ukraine. Statement of the London occupiers: https://network23.org/stopg8/2022/03/14/russian-elites-you-occupy-ukrain...

The Zapatista have also published a statement on the war in Ukraine: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2022/03/07/after-the-battle-no-lands... and demonstrated yesterday with thousand of indigenous people in many places in Mexico against the war.

Our task now, without fear of contradiction, is to intensify the actions and support our friends and comrades in Ukraine as best we can!